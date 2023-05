Squadre già retrocesse? Nessuna ha più vinto Negli ultimi sei anni il verdetto è chiaro

C’è un dato statistico che favorisce il Pisa verso la vittoria all’ultimo turno di campionato. Tutto è legato alla già retrocessa Spal e parte da una domanda. Cos’hanno fatto le squadre già retrocesse prima dell’ultimo turno di campionato? I numeri parlano chiaro. Nel 100% dei casi infatti, nelle precedenti 6 stagioni di campionato, chi è arrivato già col verdetto della retrocessione non ha mai vinto. Nel 90% dei casi invece, pari a 9 squadre su 10, chi era già retrocessa ha perso, mentre in un solo caso è arrivato un pareggio. Si parte dalla stagione scorsa, quando Crotone e Pordenone, entrambe già in Serie C, hanno perso per 1-0 contro Parma e Pordenone. Per il Lecce la vittoria valeva la vittoria del campionato, mentre il Parma era fuori da ogni traguardo, in una tranquilla posizione di metà classifica. Nel 2020-21 invece solo la Virtus Entella si ritrovava con tutti e due i piedi in terza serie alla vigilia dell’ultimo turno. In quell’occasione però l’avversario di turno era il Pisa, già sicuro della permanenza in campionato e senza più velleità di riuscire ad agganciare il treno playoff. Ne uscì una partita divertente, ma inutile, con i nerazzurri che vinsero 3-2 con le reti, tra gli altri, di Marsura e Palombi. Si va invece a ritroso nella stagione 2019-20 con il Livorno mestamente verso la Serie C. In quella occasione i labronici persero 2-0 contro l’Empoli che riuscì a garantirsi un posto ai playoff grazie a questo successo. Procedendo ancora indietro nel tempo, nel torneo cadetto 2018-19 con Padova e Carpi già retrocesse è arrivato il pareggio 1-1 tra il Padova e il Livorno, mentre il Carpi ha perso 2-3 in casa contro il Venezia. Nel 2017-18 continua il trend con Ternana e Pro Vercelli battute da Avellino e Cittadella, quest’ultima qualificatasi ai playoff.

L’ultima stagione da prendere in considerazione è quella del 2016-17. A Pisa si ricorda molto bene per la retrocessione dei nerazzurri allenati da Rino Gattuso in Serie C. In quella occasione il Benevento, già qualificato ai playoff, passeggiò all’Arena 3-0, ma il Pisa, in virtù di un campionato legato ai tanti problemi e al cambio di proprietà tra Petroni e la famiglia Corrado, retrocesse tra gli applausi dopo una stagione sfibrante per tutti, giocatori e dirigenti. Il Latina infine, poi fallito, perse contro l’Avellino 2-1.

M.B.