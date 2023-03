Squadra in formato "grandi sfide" E difesa granitica in trasferta

I rovesci interni contro SudTirol e Cittadella e il pareggio strappato a denti stretti al Venezia ci avevano lasciato più di qualche indizio. Le due vittorie consecutive ottenute in casa della Reggina e del Parma, unite al pareggio preziosissimo di Genova un mese fa, sono delle prove che confermano un fatto: abbiamo di fronte un Pisa formato "grandi sfide". Non si può spiegare in altro modo la tenuta difensiva granitica mostrata dai nerazzurri nelle ultime tre trasferte, disputate sui terreni di rivali dirette per le zone nobilissime della classifica. Dopo il beffardo colpo di testa di Da Riva a tempo praticamente scaduto al "Sinigaglia", che privò gli uomini di D’Angelo della vittoria a Como, la squadra ha chiuso a doppia mandata la porta difesa da Nicolas nelle gare esterne. Ma non è tanto il semplice dato degli zero gol subiti nelle sfide con Genoa, Reggina e Parma a balzare all’occhio, quanto il modo con il quale lo Sporting Club ha raggiunto i 270 e passa minuti di imbattibilità in trasferta. Al "Ferraris" il Genoa spaventò Nicolas e i 5mila pisani al seguito soltanto in apertura di gara, con una zampata di Coda da distanza ravvicinata.

Neppure con l’espulsione di Marin i nerazzurri accusarono la forza dell’avversario e uscirono meritatamente dal campo con un punto in più. A Reggio Calabria e due giorni fa la squadra di D’Angelo ha saputo fare ancora meglio, anestetizzando completamente la produzione offensiva degli avversari concedendo loro soltanto un paio di conclusioni velleitarie dal limite dell’area e una quantità industriale di palloni scodellati a centro area con la retroguardia perfettamente schierata. In aggiunta a ciò le ultime tre trasferte chiuse con la porta inviolata ci dicono che il Pisa versione 2022-2023 è una formazione che può concedersi anche il lusso di "addormentare" la partita, forte della qualità superiore alla media di tanti elementi dalla cintola in su, in grado di "accendere la luce" all’improvviso con la giocata risolutiva. A Genova soltanto la spalla in fuorigioco di Beruatto vanificò la rete del vantaggio di Morutan, in Calabria ci ha pensato il guizzo di Sibilli a spalancare la porta al tap-in di Gargiulo, in Emilia è stato il rientrante Torregrossa a confezionare un cioccolatino che Tourè ha rifinito alla perfezione.

M.A.