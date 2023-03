Squadra Corse protagonista al Rally de Il Ciocco: tre equipaggi chiudono sul podio

Una vettura della Squadra Corse Città di Pisa

Pisa, 14 marzo 2023 – La Squadra Corse Città di Pisa in evidenza al Rally de Il Ciocco e Valle del Serchio, primo appuntamento stagionale della Coppa Rally VI zona con tre podi su quattro equipaggi presenti. Infatti vince la classe A5 con autorità l’equipaggio composto da Roberto Marchetti e Juri Parducci su MG ZR 105 che ha preso la testa della propria classe fin dalle battute iniziali della gara incrementando il vantaggio prova dopo prova fino al trionfo finale.

"Siamo contenti della gara - dice Marchetti alla fine della gara e continua - la RC Val di Lago ha effettuato un ottimo lavoro e ci ha permesso di ben figurare con buone prestazioni anche a livello assoluto. Questa vuol dire che siamo sulla strada giusta e che le scelte tecniche fatte stanno dando ottimi frutti. Tenevamo molto a far bene nella gara di casa e siamo riusciti a cogliere un risultato importante guadagnando punti pesanti per la Coppa di VI Zona". Soddisfazione anche per gli altri due equipaggi del sodalizio pisano con la terza piazza nelle rispettive classi sia per Fenu-Guerzoni che per l’inedito equipaggio Orsini-Calandroni.

Prima volta al Rally del Ciocco per il duo composto da Ruben Fenu e Giovanni Guerzoni con Renault Clio RS curata dalla Valsesia Motors, quindi una gara completamente nuova e con un fondo stradale a tratti umido e molto insidioso. "In effetti - dice il pilota Ruben Fenu a fine gara - non è stata una gara semplice, l’obiettivo era quello di tagliare il traguardo e di prendere punti per il CRZ, ci siamo riusciti e oltretutto abbiamo fatto una grande esperienza che potremo sfruttare fin dalla prossima gara che sarà il Trofeo Maremma su cui, essendo la gara di casa, puntiamo a fare un risultato importante".

Terzo posto anche per l’inedito equipaggio composto da Roberto Orsini e Andrea Calandroni con la MG ZR 105 curata dai Fratelli Selmi, il duo ha lottato per tutta la gara per la zona podio riuscendo alla fine a cogliere il terzo gradino di classe. "Siamo contenti del risultato e faccio i miei complimenti al mio nuovo navigatore Andrea Calandroni che, pur avendo iniziato solo lo scorso anno, ha le competenze e la sicurezza di un navigatore di lungo corso. La gara è andata bene e meglio non potevamo fare, contiamo di proseguire su questa strada".

Sfortuna invece per Lorenzo Ticciati e Federico Buglisi all’esordio con una performante Peugeot 208 R2 che si sono dovuti ritirare nelle prime battute di gara per un cappottamento senza alcuna conseguenza per i due conduttori, ma con il pesante ritardo subito, hanno preferito non proseguire e propendere gli sforzi per il proseguo del campionato. Nella particolare classifica per scuderie la Squadra Corse Città di Pisa ha inoltre colto la sesta piazza iniziando così nel migliore dei modi la stagione 2023. Prossimo appuntamento il Rally della Val d’Orcia in programma il prossimo week end gara, appuntamento d’apertura del Campionato Italiano Rally Terra.