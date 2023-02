Squadra al lavoro per il Venezia senza Torregrossa

Darà ancora forfait Ernesto Torregrossa contro il Venezia. Anche ieri infatti l’attaccante non è stato aggregato in gruppo e ha svolto allenamento differenziato, senza toccare il pallone. Alquanto improbabile la sua convocazione, con lo staff medico e tecnico che dovrebbe concentrarsi sul suo recupero per la sfida interna col Perugia di venerdì 24 febbraio. Dopo 2 mesi di stop sarà molto difficile rivedere il giocatore pronto per esordire da titolare, bensì aggregato per partire a gara in corso. Per essere pienamente a disposizione anche per partire dal primo minuto secondo le stime, bisognerà attendere se non la partita contro il Parma del turno infrasettimanale del 28 febbraio, forse addirittura la sfida col Palermo del 4 marzo. Intanto D’Angelo recupera il centrocampo con i rientri di Marius Marin e di Giuseppe Mastinu, subito gettati nella mischia. Il rumeno è tra i favoriti per giocare dal primo minuto, ma adesso potrebbe essere molto difficile scalzare Mario Gargiulo, considerando l’ottimo impatto del giocatore dal suo arrivo. La settimana dei nerazzurri proseguirà sempre a San Piero (porte chiuse) senza doppie sedute e senza test match. La squadra scenderà in campo anche domani pomeriggio, mentre venerdì mattina ci sarà una breve rifinitura all’Arena poche ore prima dell’anticipo della 25esima giornata. Ancora disponibilità nei vari settori dell’Arena Garibaldi per l’acquisto dei biglietti. Biglietti in vendita al botteghina come sempre al Pisa Store di Via Oberdan, di via Bianchi, al Solo Pisa di via Piave e al Tifo Pisa a Fornacette.