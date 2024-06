Sport e beneficenza, il Pisa Sporting Club scende in campo per l'Ail

Pisa, 4 giugno 2024 - Il "Pisa" scende in campo per l'AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma). Giugno Pisano significa anche Pisa Sponsor Cup. L’edizione 2024 del tradizionale appuntamento dedicato dal Pisa Sporting Club a tutti i partners commerciali, e non solo, della stagione agonistica appena conclusa è pronta a prendersi la scena sul prato dell’Arena Garibaldi con due avvincenti serate all’insegna del calcio, del divertimento e della solidarietà. La formula della Pisa Sponsor 2024 presenta, infatti, una importante novità; il torneo che metterà di fronte 4 squadre composte dai rappresentanti di tutti i partners commerciali della Società nerazzurra si svilupperà su due giorni di gare; le squadre porteranno i nomi di quattro personaggi storici della città di Pisa e indosseranno i kit ufficiali del Pisa Sporting Club per la stagione in corso. Mercoledì 5 giugno si giocheranno le due semifinali che avranno il compito di definire il quadro delle due finali in programma venerdì 7 giugno. Tutte le gare, come detto, si giocheranno all’Arena Garibaldi che per l’occasione sarà aperta al pubblico (solo settore di Tribuna Inferiore). Come negli anni passati l’evento avrà anche uno scopo benefico; le due giornate di gare saranno, infatti, interamente dedicate all’AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) che sarà presente all’interno dell’Arena con un proprio stand e sarà possibile contribuire alle importanti attività portate avanti da questa associazione operante su tutto il territorio nazionale Questo il programma degli eventi che saranno seguiti anche da Canale 50 e RadioBruno, media partner ufficiali del Pisa Sporting Club per la stagione in corso: Mercoledì 5 giugno Ore 18.00. Team Rustichello-Team Bonanno Ore 19.30. Team Galilei-Team Fibonacci Venerdì 7 giugno Ore 19.00. Finale 3/4 Posto Ore 20.30. Finale 1/2 Posto Michele Bufalino