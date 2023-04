Soltanto due vittorie al "Liberati" Una è firmata D’Angelo

Quella tra Ternana e Pisa è una sfida che si è giocata 11 volte sul terreno del "Liberati", con un bilancio che evidenzia 2 vittorie nerazzurre, 5 sconfitte e 4 pareggi. L’ultimo incrocio coincide anche con il successo più rotondo nella storia dello Sporting Club sul campo delle "fere": l’11 settembre 2021 la squadra di mister D’Angelo si impose con un roboante 4-1, siglato dalle reti di De Vitis, Lucca, Cohen e l’autogol di Sorensen. In precedenza l’unico blitz pisano era stato confezionato il 14 marzo 1965: si giocava in Serie C e il Pisa si impose 2-0. La vera curiosità statistica però è che la Ternana, nei primi quattro incroci con i nerazzurri (giocati tra il 1948 e il 1980), ha raccolto soltanto pareggi e la sconfitta appena menzionata. Dal 3-0 centrato nel 1993, poi, i rossoverdi hanno inanellato tutte e cinque le vittorie che compongono il bilancio complessivo, riuscendo addirittura nell’impresa di tenere a secco il contatore delle reti subite.

M.A.