Solo due arrivi nel primo mese Trattative ’big’ attese per agosto

Il mese di luglio ha visto soltanto due operazioni in entrata da parte del Pisa Sporting Club, frenato da alcune problematiche che si sono venute a creare in corso d’opera. Prima le dimissioni di Aleksandar Kolarov da direttore sportivo e poi il casting per arrivare alla nomina di Stefano Stefanelli a suo sostituto, quindi l’esigenza di cedere diversi giocatori, vista la convocazione di 37 ragazzi nel ritiro a Rovetta e, infine, le visite mediche di Andrea Barberis e anche di Tomas Esteves a rallentare il quadro delle entrate. Tanto lavoro da fare, ma anche tante trattative comunque in stato avanzato per il Pisa, che non ha mai smesso di lavorare con la ‘triade’ formata da Giovanni Corrado, Stefano Stefanelli e Alberto Aquilani per mettere a punto la nuova rosa 2023-24. Un mercato quindi figlio del cambiamento, con un nuovo progetto tecnico da mettere in piedi e per il quale ci sarà una decisa accelerata ad agosto. I due nuovi arrivi di luglio sono Alessandro Arena, 22 anni ed esterno d’attacco dal Gubbio, arrivato per 400 mila euro e il terzino destro Tommaso Barbieri, 20 anni, in prestito con diritto di riscatto, fissato a 2 milioni, e controriscatto, fissato a 3 milioni, dalla Juventus. Entrambi si sono fatti ben vedere a Rovetta. E adesso? Cosa aspettarsi nei prossimi giorni. Tomas Esteves verrà ufficializzato domani, dopo una lunga settimana di test atletici e medici a Pisa, dal Porto, per una cifra di un milione di euro più bonus. Andrea Barberis invece è ancora ai box. Più passa il tempo, meno ottimismo c’è per una sua possibile ufficializzazione, con i dirigenti che dovranno, gioco forza, guardarsi intorno, cosa che stanno già facendo. Questa settimana sono attese novità anche per Mattia Valoti. L’intesa c’è già, con il giocatore che dovrebbe passare in nerazzurro una volta limati gli ultimi dettagli. Su di lui c’era anche il Bari e la Cremonese, che non mollano la presa, ma l’arrivo del 32enne inevitabilmente costringerà i brianzoli a compartecipare all’ingaggio, fuori categoria, del giocatore. Pista calda anche quella di Giovanni Corradini, 20 anni, dalla Fiorentina. Su di lui e sullo stesso Valoti Alberto Aquilani ha espresso stima e ammirazione e sta solo alla società affondare il colpo adesso. C’è ancora da aspettarsi qualcosa sulla corsia di sinistra, in difesa, mentre a centrocampo resta ancora calda la pista Giovanni Crociata, 25 anni, dell’Empoli. L’eventuale arrivo dipenderà dalle tempistiche delle altre cessioni.

In avanti è caccia ad un esterno (potrebbe essere Marco D’Alessandro del Monza, ma non solo), a un trequartista e a una punta. Il Pisa in attacco ha a lungo sondato il terreno per Edoardo Soleri, 25 anni, dal Palermo, ma i rosanero ora potrebbero tenere il giocatore dopo l’ottimo ritiro svolto. La sensazione però è che il mercato delle punte arriverà a conclusione soltanto a ridosso della fine del mercato e che, se qualcosa si muoverà, non sarà nel breve periodo.