Solito vizio Pisa. E stavolta non la rimedia

di Saverio Bargagna

Genesi di una sconfitta. Tutti e tre i ko consumati in questo 2023 hanno una matrice comune: sono frutto di un gol subito nei primi 10 minuti di gara. E’ accaduto col Cittadella: minuto 4, Mastrantonio punisce il Pisa. E’ successo con il Sudtirol: minuto 11, Belardinelli spacca il match. Ecco che accade – di nuovo – a Modena: minuto 8, Strizzolo-gol. Se poi vogliamo allargare lo spettro della nostra analisi ad altri match, ecco che troviamo altre due partite del 2023 dove la squadra di D’Angelo è andata sotto a sfida appena iniziata. E’ accaduto con il Como (minuto 10, Cutrone) e poi con il Venezia (minuto 17, Candela): in questi due casi, tuttavia, Nicolas e soci sono riusciti a rimediarla prendendosi un pareggio. In definitiva su 10 partite giocate in questo anno solare, in ben 5 casi il Pisa è partito con l’handicap dopo meno di 15 minuti. Troppe volte in un campionato così equilibrato. E’ sufficiente questo dato a spiegare la sconfitta in terra emiliana? Forse no, tuttavia ci offre un indizio importante su come qualcosa, nell’approccio alle partite, non funzioni a dovere.

Il primo dolore esterno dell’era dangioliana – dopo tredici risultati utili consecutivi – si consuma lungo una sceneggiatura dalle tonalità grigie. Il Pisa subisce, di fatto un tiro un unico tiro porta nell’arco dell’intero match andando sotto sugli sviluppi di un calcio piazzato. Ma, al tempo stesso, non riesce mai davvero ad incidere con una manovra offensiva efficace e piacevole. Troppe volte l’espressione complessiva latita: talvolta si ha perfino la sensazione che il Pisa non abbia idea di come sviluppare il suo consueto gioco. E questa è un’anomalia che un po’ preoccupa. Sia ben chiaro il Modena non propone un calcio scintillante, tutt’altro: semplicemente sfrutta il lancio lungo sulle torre alla cui "spizzata" seguono inserimenti da dietro. Tutto sommato gli emiliani si fanno preferire.

Nel primo tempo, oltre al gol di Strizzolo, accade ben poco. Il Pisa va vicino al pari con Touré, ma il pallone termina a lato. Nella ripresa il Modena parte meglio, ha un paio di occasioni per raddoppiare, ma non è preciso. E’ allora il Pisa allora ad andare vicino all’1-1 con un colpo di testa di Gliozzi: ma Gagno si supera. Nel finale D’Angelo le prova tutte: attinge all’intera batteria di attaccanti, ma neppure la garra di Masucci riesce a cambiare le sorti di un match poco emozionante.

Il ko emiliano accorcia parecchio la classifica in zona playoff: Cagliari, Palermo, Parma e Modena recuperano lunghezze sulla compagine di D’Angelo e adesso si trovano in scia. La seconda posizione, invece, scappa a +8. Adesso però il calendario offre la possibilità di accelerare con due sfide sulla carta più semplici rispetto a quelle alle spalle: sabato all’Arena arriva un Benevento pericolante, quindi vi sarà lo stop per le Nazionali e – a seguire – la trasferta a Cosenza contro il fanalino di coda del girone. Un cammino che prepara allo scontro diretto casalingo contro il Cagliari a questo punto tappa fondamentale del campionato nerazzurro.