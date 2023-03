Si corre la Duatlhon silver rank Città Medievali

Torna oggi come da calendario la "Duathlon Sprint Silver Rank delle Città Medievali", gara podistica competitiva a livello nazionale che per tradizione viene inserita nel programma del Capodanno pisano. Giunta quest’anno all’ottava edizione conta una partecipazione prevista di circa 200 atleti provenienti da ogni parte d’Italia ed è organizzata come sempre da organizzata dalla polisportiva Phisio sport lab asd. ). Questi sono i percorsi della manifestazione: la Prima frazione “percorso podistico” unico giro da 5 chilometri, con orario 13.45 – 14.20 circa partenza prevista per le ore 13.45: Lungarno Pacinotti altezza Piazza Carrara (partenza)- Lungarno Mediceo- Lungarno Buozzi- Ponte della Vittoria (corsia lato mare) – Lungarnoo Fibonacci-Lungarno Galilei-Lungarno Gambacorti- Ponte Solferino (corsia lato Monte)-Piazza Solferino- Via Roma- Piazza Duomo- Piazza Arcivescovado- Via Capponi- Via Martiri- Arco del Gualandi-Piazza Cavalieri- Via Dini-Borgo Stretto- Piazza Garibaldi-Lungarno Pacinotti-Piazza Carrara (arrivo);

La seconda frazione “percorso bike”da 3,3 chilometri da ripetere 6 volte, con orario 14-15.10 circa: Piazza Carrara- Via San Niccola-Lungarno Pacinotti- Lungarno Mediceo- Lungarno Buozzi- Ponte della Vittoria (corsia lato mare)– Lungarno Fibonacci-Lungarno Galilei- Lungarno Gambacorti- Ponte Solferino (corsia lato Monte)- L.no Pacinotti (fine giro).

Per quanto riguarda la terza frazione “percorso podistico”da Km.2,5 su giro unico, con orario 14.30-15.30: Piazza Carrara- Via San Nicola- Via Santa Maria- Lungarno Pacinotti-Piazza Solferino- Via Roma- Piazza Duomo- Piazza Arcivescovado- Via Capponi- Via Martiri-Arco del Gualandi- Piazza dei Cavalieri-Via Dini-Borgo Stretto-Piazza Garibaldi- Lungarno Pacinotti– Piazza Carrara (arrivo).