Si allunga la lista degli assenti

Sarà una lunga conta di assenti contro l’Ascoli per la prossima sfida di campionato di lunedì 1 maggio alle 15. I nerazzurri infatti dovranno fare a meno di tre squalificati. Pesa il giallo in diffida sventolato dall’arbitro Colombo durante la gara col Bari a Giuseppe Sibilli, ma anche il rosso ad Adam Nagy, nonché quello rifilato ad Antonio Caracciolo al termine del match, dopo il parapiglia generale. Per quest’ultimo si attendono le decisioni del giudice sportivo di oggi che potrebbe decidere, in virtù del suo ruolo di capitano, di squalificarlo anche per due o più giornate. Gli squalificati si uniscono agli infortunati Touré, De Vitis e Gliozzi. Per prepararsi alla prossima sfida i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti già da ieri mattina con la consueta seduta di scarico riservata ai calciatori scesi in campo nel match di campionato e il lavoro personalizzato per tutti gli altri con partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto in chiusura di allenamento. Oggi, invece, anche in virtù del giorno di festa del 25 aprile, tutto il gruppo avrà a disposizione un giorno di riposo. La programmazione settimanale proseguirà poi senza sedute a porte aperte e sempre al Centro Sportivo "Cetilar" nelle giornate di domani (pomeriggio), giovedì (mattina e pomeriggio), venerdì (pomeriggio) e sabato (pomeriggio). Domenica mattina appuntamento invece all’Arena con la seduta di rifinitura che precederà la partenza per Ascoli e la conferenza stampa del tecnico Luca D’Angelo che anticiperà i temi della partita prima della partenza per questa complicata trasferta, divenuta scontro diretto dato che le due squadre sono divise solo da 3 punti in classifica.

M.B.