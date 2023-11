Showdown: tutti i successi

Continua la striscia di successi da parte degli atleti del GSD UICI Pisa nella disciplina sportiva dello showdown. Dopo il secondo posto ai mondiali di showdown conquistato con la nazionale italiana, nella competizione a squadre da "parte dei nostri atleti, Andrea Lazzarini, Marco Carrai e Piera Folino svoltosi a Birmingham in Inghilterra dall’20 al 26 agosto, i nostri atleti continuano a conquistare altri prestigiosi successi". L’atleta Marco Carrai per l’anno sportivo 20222023 ha conquistato il quarto titolo di campione D’Italia consecutivo. In Lituania, nel prestigioso torneo a cui partecipano i migliori 12 atleti d’Europa, il nostro atleta si piazza al secondo posto alle spalle del leader mondiale Ovsjaņņikovs. In campo femminile la nostra atleta Piers Folino si classifica al sesto posto. Straordinaria performance di Marco Carrai che a Vilnius, capitale della Lituania, ha conquistato la medaglia d’argento all’European Top Twelve”, la competizione che vede sfidarsi i migliori 12 giocatori del ranking IBSA, sia uomini che donne.

L’atleta del Gsd uici Pisa ha disputato 11 partite vincendone 8 e perdendone solo 3. Il regolamento prevedeva la formula “round-robin”, quindi tutti i partecipanti si sono affrontati nei rispettivi tornei. Grande soddisfazione per Carrai che è arrivato secondo alle spalle del leader del ranking mondiale Deniss Ovsjaņņikovs, l’atleta lettone che durante il torneo ha perso una sola partita. Terzo il polacco Adrian Sloninka (7 vittorie e 4 sconfitte), quarto il belga Christoff Eilers, l’unico a sconfiggere il campione Ovsjaņņikovs. In campo femminile oro alla finlandese Hanna Vilmi dalla Finlandia, leader del ranking mondiale, che ha vinto tutte le undici partite perdendo solo tre set. Argento per Dominika Czuj (Polonia), bronzo alla francese Elvina Vidot. "Ha partecipato anche la nostra atleta del GSD UICI Pisa Piera Folino, piazzandosi al sesto posto riscattando il diciannovesimo piazzamento al Mondiale". I prossimi impegni per gli atleti pisani dello showdown sono: Swiss Showdown Zurich Open 22 novembre - 26 novembre, Zurigo (svizzera) Poland International Showdown Tournament, 1 dicembre – 3 dicembre, Varsavia (Polonia) I Torneo nazionale open FISPIC anno sportivo 20232024 1-3 dicembre 2023 a Potenza. Il 2 dicembre in programma alle palestre del C.U.S. Pisa, una giornata di sport dedicata agli sport paralimpici in occasione della giornata mondiale della disabilità. "Il nostro gruppo sporti è presente con le discipline sportive del judo e dello showdown".