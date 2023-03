Sfida col Modena Tagliandi in vendita

Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista della trasferta di sabato pomeriggio alle 14 in terra emiliana contro il Modena. Il tecnico Luca D’Angelo ritrova Torregrossa, Masucci e Zuelli, tutti e tre allenatisi a parte nella giornata di lunedì, dopo un po’ di affaticamento degli ultimi giorni. Ieri infatti c’è stata la consueta doppia seduta, mattiniera e pomeridiana, dai campi di San Piero a Grado. La settimana dei nerazzurri proseguirà domani con sedute singole fino alla rifinitura pregara programmata per venerdì mattina. Intanto sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in merito all’ultima giornata di campionato. Nessuna squalifica per i calciatori nerazzurri, ma permangono in diffida Nagy, Beruatto e Sibilli. Inoltre è stata comminata una ammenda di 1500 euro alla società nerazzurra "per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo", come riferisce la Lega di Serie B. Contro i nerazzurri invece non ci sarà il calciatore Luca Magnino, ammonito in diffida contro il Como. Prosegue intanto la vendita dei biglietti per i supporter nerazzurri che vorranno recarsi allo stadio "Braglia" di Modena. I residenti nella provincia di Pisa potranno acquistare in prevendita i tagliandi del Settore Curva Ospiti salvo restrizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti. Il prezzo del biglietto è di 15 euro (+ costo di prevendita). Già in vendita anche i biglietti per la sfida del 18 marzo contro il Benevento, sia online su Ticketone, sia attraverso i punti vendita ufficiali in città e provincia.

Michele Bufalino