"Serve carattere e passione per ottenere grandi risultati"

di Saverio Bargagna

Solo una vittoria può riaccendere la luce: trasformare le fitte nubi che circondano la Torre in un cielo più terso e sereno. Ma oggi gli orizzonti nerazzurri sono tesi e scuri come il tono della voce di D’Angelo. "Non abbiamo vissuto una delle nostre migliori settimane – il tecnico trasmette l’intera gravità sportiva del momento –, ma non tanto per l’intensità del lavoro, quanto per il morale complessivo". "Non esistono gare più importanti di altre – D’Angelo guarda al match odierno col Frosinone –. Ogni sfida è sempre la più importante perché condizionerà il mio umore, l’umore della mia famiglia, quello della società e dei tifosi. E perché ogni risultato, di fatto, cambierà il nostro immediato futuro". "Quando perdiamo – argomenta –, lo ammetto, sento addosso tutto questo peso. Tuttavia, non guardo e non guarderò al calendario. Non ho mai pensato che, in serie B, vi possano essere partite semplici".

Poi un’analisi onesta: "Un calo così evidente – dice – non so come spiegarlo. Ho un mito personale, Pier Luigi Bersani, e una volta ho sentito dire a lui che è bene diffidare delle persone che hanno una risposta su tutto. Io non so spiegare questo caso. Anzi, nessuno lo sa. E chi dice di saperlo, ve lo assicuro, non lo sa sicuramente. Il nostro momento non è spiegabile neppure tecnicamente perché abbiamo giocato a lungo alla pari contro le squadre più forti del girone. E invece, in questo momento, siamo in difficoltà. Ma il calcio è una materia molto umana, l’aspetto psicologico può influenzare ogni cosa".

Sperando allora che il Frosinone abbia meno fame del Pisa. "Le motivazioni – spiega D’Angelo – sono sempre le più importanti in qualsiasi situazione della nostra vita. L’anima non può mai mancare. Si può giocare bene o male tecnicamente, ma senza l’anima non si andrà mai da nessuna parte. Io credo che questa squadra abbiamo l’anima". "Sì – conclude D’Angelo – talvolta sembriamo quasi spaesati, ma non è una mancanza di voglia. Credo, piuttosto, che si tratti di troppa tensione oppure di una delusione interna e inconscia per un campionato che sembrava prometterci splendide soddisfazioni e invece, in questo momento, ci vede in una classifica che non ci permette più di sbagliare se vogliamo raggiungere grandi risultati".