Scoprire la "Bella Italia" in bici: da Pontedera a Torino

Non ci sarà solo la pedalata cicloturistica da Pontedera al Lingotto di Torino dal 1° al 10 settembre in questa bella iniziativa a riscoprire qualche aspetto della "BellaItalia", ed anche valorizzare i luoghi dell’industria italiana che, nel passato ed anche oggi, portano il marchio e i prodotti del made in Italy in giro per il mondo. Previste infatti a Pontedera per il 31 agosto, vigilia della partenza della pedalata nata in partnership con il Politecnico di Torino, uno degli Atenei più conosciuti ed apprezzati al mondo, una serie di iniziative con la presenza di autorità e illustri ospiti. Sono previsti alla pedalata decine e decine di amanti della bici per questa manifestazione patrocinata dalla Fondazione Piaggio, da Poli23 Pontedera-Lingotto, da tutti gli enti locali coinvolti lungo il percorso e delle massime istituzioni nazionali, con l’assistenza della Polizia di Stato, e il concorso di aziende e sponsor tecnici di rilievo. Altro aspetto importante il messaggio di carattere umanitario e sociale promosso con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Il programma prevede il ritrovo a Pontedera giovedì 31 agosto, di ciclisti, staff e mezzi al seguito, mentre in serata si svolgerà con inizio alle ore 18 la celebrazione ufficiale di partenza ad iniziare da tre presentazioni, quella dei gruppi, alle 19 il libro dell’ex professionista Giovanni Visconti dal titolo "Un primo, sessanta secondi", infine la presentazione della 75^ Coppa Dino Diddi classica per allievi in programma ad Agliana il 3 settembre. A seguire "Il ciclismo incontra l’Enogastronomia delle Terre di Pisa", grazie all’Associazione Strada del Vino delle Colline Pisane, ed infine nel Piazzale Corradino D’Ascanio con inizio alle 21,30, "Voices" Concerto dei Freedom Quartet. Queste infine le tappe della cicloturistica. 19: Pontedera-Vicchio di Mugello km 112; 29 Barbiana (Vicchio)-Sasso Marconi km 84; 39 Borgo Panigale (Bo)-Maranello (Mo) km 57; 49 Carpi-Vicenza km 144; 59: Valdagno- Pergine Valsugana km 107; 69 Trento-Riva del Garda km 60; 79 Salò-Bergamo Castello dell’Innominato km 111; 89 Lecco-Verbania km 98; 99 Omegna-Biella km 86; 109 Ivrea-Torino km 83. Antonio Mannori