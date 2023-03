Scontri diretti, il finale si decide all’Arena Cagliari e Bari le avversarie più ostiche

di Michele Bufalino

PISA

Il countdown per il finale della stagione regolare ormai è già cominciato. Mancano infatti soltanto 9 giornate al termine del campionato cadetto, con il Pisa che si appresta a compiere l’ultimo sforzo per la migliore posizione possibile nei playoff. La lotta ormai è per il quinto posto della graduatoria, in una rosa di 5 squadre, racchiuse in un fazzoletto di punti, a giocarsi questo obiettivo. Poco sopra tre squadre si giocano il secondo posto, mentre il Frosinone aspetta di festeggiare la promozione diretta. Analizzando il ruolino di tutte le contendenti, si può evincere che i nerazzurri sono la terza squadra, sulle prime nove del campionato, ad avere il calendario sulla carta più agevole, per quanto riguarda gli scontri diretti. La truppa di D’Angelo infatti dovrà affrontare il Cagliari alla trentaduesima giornata in casa, il Bari, sempre in casa, due giornate dopo, e poi il Frosinone, ancora in casa, a tre giornate dal termine. Tre scontri diretti, tutti tra le mura amiche.

O i nerazzurri iniziano a vincere adesso all’Arena, oppure diventerà durissima piazzarsi al meglio delle proprie possibilità. Le opportunità ci sono perché lo scontro col Frosinone potrebbe arrivare in concomitanza con la già matematica promozione dei ciociari, mentre molto difficili restano le sfide ai sardi e ai pugliesi. Proprio il Frosinone, assieme al Cagliari, sono le due squadre con la maggioranza di scontri diretti rispetto a tutte le altre. Cinque le sfide ad alta quota della formazione di Grosso, che dovranno affrontare, tra le trentatreesima e la trentasettesima giornata ben cinque avversarie (Cagliari, Sud Tirol, Reggina, Pisa e Genoa). Durissimo il calendario dei sardi invece. Su 9 partite, ben 6 sono scontri diretti, metà in casa e metà in trasferta. Ci sono tutti gli ingredienti per una piccola rivoluzione in classifica. Per il Genoa invece, penalizzato di un punto, gli scontri diretti sono tutti compressi nelle ultime giornate, con Sud Tirol alla trentaseiesima, Frosinone e Bari alle ultime due giornate. Stessa situazione per il Bari, che dovrà affrontare Reggina e Genoa nelle ultime due giornate, per un finale davvero da emozioni forti. Quattro scontri di peso per il Sud Tirol invece, che dovrà giocarsela contro Cagliari, Bari, Frosinone e Genoa, ma il resto del calendario è abbastanza agevole per i tirolesi. La Reggina invece ha due gare difficilissime all’orizzonte, nelle prossime due giornate, contro Cagliari e Genoa, oltre allo scontro da recuperare col Perugia, rinviato per il terremoto che ha colpito l’Umbria.

La classifica potrà quindi senza dubbio cambiare perché, a parte in un paio di giornate su nove, le restanti 7 presentano una media di due o addirittura tre scontri diretti per ogni fine settimana di gare. E occhio a Parma e Palermo, attualmente all’ottavo e nono posto, praticamente libere da gare di alta quota. Se faranno punti con tutte le formazioni al di sotto della loro posizione in classifica, potrebbero rientrare entrambe in gioco addirittura per il quinto posto.