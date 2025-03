Scherma paralimpica: la tappa pisana di Coppa del Mondo si chiude con 9 medaglie

Pisa, 18 marzo 2025 - Si conclude con all'attivo ben 9 medaglie il week end della tappa di Coppa del Mondo Paralimpica Pisa 2025. Sei le medaglie a livello individuale con l’oro di Edoardo Giordan nella sciabola maschile A, gli argenti di Matteo Betti nel fioretto A e di Andreea Mogos nella sciabola B; i bronzi di Michele Massa nel fioretto e nella spada B e quello di Gianmarco Paolucci nella sciabola B.

Due secondi e un terzo posto per l’Italia nella quarta e ultima giornata, nella domenica dedicata alle competizioni a squadre Open alle tre armi, con formazioni miste composte da due uomini e due donne. Al PalaCus i team azzurri si sono fatti onore nelle gare delle tre armi, sotto gli occhi del Vicepresidente vicario della FIS, Daniele Garozzo, che ha seguito gli assalti e supportato la prima uscita ufficiali dei nuovi CT paralimpici.

Nella gara di fioretto grazie alla grande rimonta di Emanuele Lambertini, il team Italia completato da Michele Massa, Loredana Trigilia e Alessia Biagini in semifinale nell’ultimo incontro con gli azzurri che hanno avuto la meglio su Hong Kong per 20-16. Lo stop per la squadra del CT Alessandro Paroli è poi arrivato in finale contro l’Ucraina per 20-14 con la medaglia d’argento finale. Argento anche per la sciabola. Successo nel primo incontro di giornata, quello della semifinale, per la squadra composta da Edoardo Giordan, Gianmarco Paolucci, Loredana Trigilia e Julia Anna Markowska che hanno avuto la meglio su Honk Kong per 20-14. La prova del quartetto composto da Emanuele Lambertini, Michele Massa, Rebecca D’Agostino, Julia Anna Markowska si è conclusa in semifinale dove l’Italia del CT Michele Tarantini ha lottato ma è uscita sconfitta contro Hong Kong per 20-15 chiudendo così al terzo posto.

“Non posso che essere soddisfatta per questa decima edizione della tappa di coppa del mondo a Pisa – dichiara Daria Marchetti, vera ‘macchina organizzatrice’ dell'evento dalla prima edizione, adesso presente in veste anche di Consigliera Nazionale FIS - Ancora una volta, nonostante le avversità degli ultimi eventi meteorologici, la nostra città ha dimostrato di essere all'altezza di una grande competizione internazionale, garantendo un'adeguata accoglienza agli atleti e al loro staff e il regolare svolgimento di tutte le competizioni. Ringrazio la Società U.S. Pisascherma per l'organizzazione, l'amministrazione che come sempre ci ha supportato in pieno, le forze armate e tutti i volontari che hanno reso possibile una competizione professionale con il rispetto dei tempi previsti e gli sponsor che ormai seguono l'evento fin dagli esordi: Fondazione Pisa, Devitalia, Farmacie Comunali, Pharmanutra. L'appuntamento è alla prossima tappa”.