"Sapevo che Masucci avrebbe fatto la sponda Così ho pensato solo a calciare bene"

Li fa pesanti, e raramente li confeziona con banalità: Peppe Sibilli è l’uomo dei gol impossibili per il Pisa. Anche con il Palermo il ‘masaniello’ nerazzurro ha regalato un punto a tratti insperato ai compagni con la terza rete della sua personale stagione: "Ho visto che sul pallone alto stava andando Gaetano ed ero certo che mi avrebbe fatto la sponda. Io ho soltanto pensato a calciare nel migliore dei modi". E poi si morde le mani per l’ultimo pallone che gli è capitato sul destro: "Ho cercato lo spazio per la conclusione, ma purtroppo sono scivolato col piede d’appoggio". L’attaccante riavvolge il nastro della partita e sottolinea "la difficoltà di dover sempre rincorrere in casa. Siamo andati sotto nel punteggio per la quinta volta consecutiva e non è mai facile recuperare il punteggio. Ma alla resa dei fatti siamo riusciti a conquistare due pareggi e una vittoria: è un bottino che non ci soddisfa , ma è importante muovere sempre la classifica".

M.A.