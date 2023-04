Calcio. Giovanili: Forcoli, terza retrocessione. Romaiano campione

Pisa 18 aprile 2023 – Campionati giovanili regionali e provinciali verso la conclusione col brivido. Juniores regionali Elite. Il Fucecchio è campione regionale. Il Perignano espugna il campo della Lastrigiana (1 – 2) e con il suo ottavo posto finale è la prima pisana del massimo campionato di categoria. Grande stagione anche per l’Urbino Taccola che chiude al decimo posto. Retrocesse Olmoponte, Porta Romana, Audace Legnaia, Bibbiena e Cenaia che però sarà ripescato nel nazionale vista la promozione della prima squadra. Juniores regionali. Il Pisa Ovest espugna San Miniato (2 – 4). Forcoli, Ponsacco e Litorale Pisano retrocedono nei provinciali. La Bellaria Cappuccini rischia la retrocessione così come l’Atletico Etruria e la Pro Livorno Sorgenti: l’ultima giornata del 29 aprile sarà decisiva. Il San Giuliano pareggia 1 – 1 a Pescia ed ha tre punti di vantaggio sul Capezzano Pianore. Basterà un punto per l’Elite. Juniores provinciali. Il Romaiano vince 0 – 5 a Crespina e si laurea campione provinciale con largo anticipo conquistando la categoria regionale. Un successo meritato per una squadra che ha fatto corsa solitaria. Allievi regionali Elite. Zambra sesto nonostante la sconfitta a Scandicci (4 – 1). Bel campionato per i ragazzi di mister Lombardi. Forcoli retrocesso già da diverso tempo. Allievi regionali. Controsorpasso dell’Oltrera sul Grosseto. La squadra di mister Pagliai vince sul campo dell’Invicta Sauro di misura (0 – 1) ed approfitta dell’incredibile pareggio (0 – 0) del Grosseto nel derby contro la Nuova Grosseto Barbanella. Pisa Ovest battuto in casa dalle già retrocesse Colline Pisane (0 – 1). Calci battuto dal Follonica Gavorrano per 3 – 2. Il San Giuliano si impone 1 – 5 sul terreno del capo strada Belvedere. Negli Allievi B lo Zambra pareggia 1 – 1 col Cecina e spera in un miracolo salvezza nell’ultima giornata. Allievi provinciali. Il Livorno 9 riposa e viene scavalcato dall’Atletico Cascina, ma anche il Romaiano resta in corsa per la vittoria finale. Giovanissimi regionali Elite. Lo Zambra perde in casa 1 – 2 contro la Sestese ed anche in questa categoria deve guardare in faccia il brivido della retrocessione nell’ultima giornata di campionato. Giovanissimi regionali. L’Atletico Cascina già retrocesso da tempo (sei punti) perde 0 – 3 in casa anche con il Forcoli già retrocesso. Perde anche la Bellaria Cappuccini terzultima ed anch’essa retrocessa. Il Calci batte 2 – 0 il Grosseto. Il Pisa Ovest, gia retrocesso, travolto 7 – o in trasferta a Forte dei Marmi. Il San Giuliano cade 0 – 3 contro il Pietrasanta. Giovanissimi provinciali. Il Romaiano è campione provinciale già da diverse settimane.