Rimonte Pisa: 12 volte sotto, una sola vittoria

di Michele Bufalino

Le tre sfide casalinghe disputate nel nuovo anno hanno lasciato in eredità la scomoda impressione che il Pisa, una volta passato in svantaggio, faccia una fatica bestiale a recuperare il risultato in condizione di svantaggio. Scorrendo i numeri messi insieme da Gliozzi e compagni, invece, ci imbattiamo in una statistica per certi versi sorprendente: tra tutte le venti contendenti del torneo cadetto, lo Sporting Club è la quarta formazione per punti conquistati dopo essere andata per prima sotto nel punteggio. Nelle 25 giornate messe in archivio, i nerazzurri sono passati in svantaggio in ben 12 occasioni – questo sì un aspetto che definisce meglio una lacuna strutturale dell’organico -, dalle quali sono usciti 1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte: meglio degli uomini di D’Angelo riescono a fare soltanto Frosinone (12 punti), Venezia e Cosenza (entrambi a 10). Circoscrivendo l’analisi alle sole partite giocate all’Arena Garibaldi, il discreto rendimento "in rimonta" del Pisa non viene scalfito: nelle 7 partite in cui è andata sotto nel punteggio, la formazione nerazzurra è riuscita a racimolare finora 5 punti, conservando la quarta piazza di questa particolare classifica dietro a Cittadella e SudTirol (6 punti) e Cosenza (7). Attenzione però: chi pensa che il Pisa sia una delle formazioni meno performanti tra quelle che stazionano nella parte sinistra della classifica, si sbaglia di grosso. Perché i nerazzurri sono ampiamente nella media di un campionato in cui, ancor più delle scorse edizioni, non esistono partite scontate. E così annotiamo che la Reggina, il Cagliari e il Modena sono passati in svantaggio in ben 13 occasioni; il Parma 12 volte; Bari, Palermo e Ternana sono andati in svantaggio 11 volte. Soltanto il Genoa, tra le formazioni di testa, resta al di sotto della doppia cifra: sono 7 le partite in cui ha subito gol per primo. E il prossimo avversario che il calendario mette sul cammino dello Sporting Club? Il Perugia, al pari del Pisa, in 12 partite è andato sotto nel punteggio senza mai riuscire a recuperare: gli umbri, da inizio campionato, ogni volta che hanno subito gol per primi hanno chiuso la partita con la sconfitta. A dissipare un po’ delle nubi che hanno coperto il cielo sopra l’Arena in seguito alla terza partita consecutiva con un gol subito nei primi 20’ di gioco c’è anche un altro dato: quello del saldo dei punti in classifica tra l’intervallo e il novantesimo. Il Pisa da inizio stagione è riuscito a recuperare ben 6 lunghezze: a metà gara i nerazzurri fino a oggi avrebbero racimolato 29 punti, che al triplice fischio diventano gli attuali 35. Tra le compagini che stazionano nella parte sinistra della classifica soltanto in due sono riuscite a fare meglio: il Frosinone e il Cagliari. La capolista all’intervallo avrebbe "appena" 39 punti, che poi si tramutano nei 55 con cui sta dominando il torneo. I sardi invece, come i nerazzurri, all’intervallo chiuderebbero a quota 29: il saldo finale dei rossoblu si attesta sul +7. M.A.