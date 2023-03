Rientrati i giocatori dalle Nazionali

Squadra quasi al completo in vista dell’impegno con il Cosenza di domani pomeriggio. Oggi sono rientrati infatti tutti i calciatori impegnati con le nazionali (Rus, Marin, Morutan, Nagy, Esteves e Torregrossa). Si è trattato dell’ultimo allenamento prima della rifinitura di questa mattina che precederà la partenza per la Calabria. Il tecnico nerazzurro però è da giorni alle prese con il rebus centrocampo. Infatti mancherà Adam Nagy a causa della squalifica rimediata nello scontro casalingo contro il Benevento, così come Idrissa Touré che, al massimo, potrà puntare a una convocazione in extremis, con lo staff medico che lo vuole pronto per la sfida successiva al Cagliari. Ragion per cui è stata una settimana di esperimenti. Tre le opzioni davanti alla difesa per D’Angelo, con la scelta di poter schierare De Vitis, Zuelli o Marin, mentre Gargiulo è stato provato costantemente sulla sinistra. D’Angelo potrebbe anche decidere di proseguire con la difesa a tre, lasciando ad Esteves e Beruatto il compito di quinti e diminuendo così il numero di centrocampisti centrali presenti, facendo comunque ricorso al doppio trequartista dietro un’unica punta. In forse per partire tra i titolari anche Arturo Calabresi che, seppur completamente recuperato dall’operazione al naso, solo da mercoledì ha cominciato a giocare le partitelle col gruppo. Pienamente recuperato anche Gaetano Masucci, che dovrebbe partire anch’esso dalla panchina. Nel frattempo prosegue la vendita dei biglietti per la partita. Sono stati staccati infatti 211 tagliandi per i tifosi nerazzurri che saranno presenti al Marulla per la sfida di domani.

M.B.