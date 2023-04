Reggina ko nel posticipo

Una vittoria che rimette ancora tutto in gioco per i posti che contano, permettendo al Pisa, se oggi otterrà i 3 punti, di lasciarsi alle spalle un avversario molto difficile da digerire. La Reggina di Pippo Inzaghi infatti ieri sera ha perso 1-2 al Granillo contro il Brescia, con le rondinelle che ora si trovano in una striscia di 3 risultati utili consecutivi dopo aver ottenuto in precedenza solo 4 punti in 15 partite. Un risultato che da un lato è positivo per la squadra di D’Angelo, la quale oggi pomeriggio avrà l’opportunità di allungare in classifica sull’ottavo posto, mentre dall’altro complica la situazione in chiave ultime giornate di campionato, poiché il Brescia sarà avversario dei nerazzurri al penultimo turno di campionato. Per le Rondinelle sono andati in gol Mangraviti e Rodriguez, mentre per i padroni di casa la rete della bandiera è stata segnata da Bouah. Infine una notizia. La rete di Stefano Moreo del momentaneo 1-0 contro la Ternana è stata votata come il gol più bello dell’ultimo turno di campionato in Serie B. Una magra consolazione dopo la sconfitta in rimonta contro gli umbri in trasferta.

M.B.