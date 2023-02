"Recuperare non era facile, abbiamo carattere"

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo firma la panchina numero 187 alla guida del Pisa – ora è al secondo posto di tutti i tempi –, ma non festeggia con una vittoria. A condizionare ancora una volta il risultato è stata una rete presa dopo pochi minuti che ha reso difficile il resto della partita, soprattutto del primo tempo. "Non eravamo partiti male - dichiara D’Angelo -, ma abbiamo subito gol e dobbiamo fare ammenda per queste reti prese a inizio gara. Dopo è subentrato l’aspetto psicologico, ma poi ci siamo ripresi". D’Angelo spiega così il doppio cambio nella ripresa: "Nagy e Gargiulo erano entrambi ammoniti e dovevamo fare una partita molto offensiva, perciò avevamo bisogno di giocatori che potessero fare anche fallo e sprecare un’ammonizione". Il tecnico di Pescara analizza un aspetto positivo e uno negativo della gara: "Un aspetto positivo della squadra è che ha dimostrato il giusto carattere che serve in campionato –prosegue D’Angelo –, perché ritrovarsi sotto per la terza volta in casa non è semplice, invece abbiamo reagito bene e si è visto subito nel secondo tempo che avrebbe avuto la possibilità di pareggiarla (nella foto l’esultanza di Gliozzi) - analizza il tecnico nerazzurro -. Non mi sono piaciuti invece gli ultimi minuti, eravamo in difficoltà e abbiamo anche rischiato di perdere. Ci siamo allungati e allargati in maniera troppo pericolosa ed è stato determinante Nicolas". Non vuole soffermarsi sugli episodi del var l’allenatore del Pisa: "Non ho rivisto le decisioni del var - continua D’Angelo -, ma do merito a Gliozzi per aver avuto la freddezza di ribattere il rigore e fare gol". In conclusione il tecnico nerazzurro spiega le assenze di Barba e Livieri per infortunio: "Livieri aveva mal di schiena, mentre Barba ha una piccola contrattura e non ha voluto rischiare" conclude D’Angelo. P". La squadra osserverà ora un giorno di riposo, nella giornata odierna, per poi tornare ad allenarsi a San Piero a Grado domani per un allenamento aperto a tutti i tifosi, programmato per le 15.

Michele Bufalino