"Questo è un successo costruito e meritato"

Orgoglioso dei propri ragazzi, il tecnico nerazzurro esalta una prestazione caratterizzata da una grande forza di volontà. "La vittoria vale tanto perché meritata e, così come avevo detto che non ci stavamo esprimendo al meglio nelle ultime settimane, questa volta abbiamo fatto una grande prestazione - analizza D’Angelo -. La squadra è partita fortissimo nei primi 25 minuti creando tante possibilità e logicamente dopo l’espulsione la squadra era molto nervosa. Nel secondo tempo abbiamo meritatamente ribaltato il risultato". La svolta è arrivata negli spogliatoi con il discorso del tecnico ai giocatori: "Siamo stati bravi perché abbiamo parlato a fine primo tempo - prosegue il tecnico -, volevamo metterli in difficoltà nella maniera giusta, in un quarto d’ora abbiamo avuto ben 4 occasioni da gol nonostante l’inferiorità numerica. Avevo dato come indicazione ai ragazzi di non protestare, ma di giocare al meglio delle nostre possibilità". Non va già a D’Angelo l’ammonizione presa, così come non va giù anche l’espulsione di Hermannsson: "Sono stato ammonito non per proteste, ma esiste una regola per cui quando c’è ’confusione’ viene ammonito l’allenatore, secondo me una assurda - spiega l’allenatore del Pisa -. La prossima volta protesterò così mi toglierò la soddisfazione. L’episodio dell’espulsione per me era da cartellino giallo per Hermannsson perché la palla era di Beruatto. Il rigore causato da Esteves invece c’era".

Caracciolo ha commentato così il suo ritorno in campo: "E’ stata difficile oggi. Non sono uno che soffro le partite, ma a un certo punto ero un po’ agitato, però quando sono entrato mi son detto ‘come va va’ - dichiara il difensore, al rientro dopo il lungo infortunio -. Avere questa responsabilità è stato importante. Vincere così, quando è più difficile, è più bello". Marius Marin, autore del gol decisivo, ha fatto una promessa ai propri compagni di squadra: "Dopo questo gol devo portare i ragazzi a cena - scherza il centrocamposta -. Ho lavorato tanto in settimana con mister Taddei in allenamento sui tiri da fuori".

Michele Bufalino