Tre sconfitte consecutive, ma guai a fidarsi del Modena di Attilio Tesser. Nella gara di andata i canarini arrivarono in Toscana forti di 3 vittorie consecutive, mentre oggi giungono a questo appuntamento con 3 sconfitte di fila. La classifica parla chiaro, una sconfitta, a fronte dei 4 punti di distanza dalla zona playoff, rischia di estromettere definitivamente i canarini dalla lotta per le posizioni che contano. La squadra di Tesser si trova davanti a un bivio, tra la mediocrità e la voglia di primeggiare. Il Modena è la squadra che ha pareggiato meno di tutto il campionato, giocando sempre per vincere. Spesso proprio questo atteggiamento è stato deleterio, producendo comunque tanti gol in attivo e in passivo (38 fatti e 38 subiti). In campo Tesser dovrà rinunciare agli infortunati Diaw, Cittadini, Ferrarini, l’ex nerazzurro Ionita e Battistella e lo squalificato Magnino. La formazione sarà un 4-3-2-1 con Gagno tra i pali, linea a quattro con Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e Ponsi. A centrocampo in regia Gerli con le mezzali Armellino e Poli, mentre sulla trequarti Falcinelli e l’ex Tremolada sostengono l’unica punta Strizzolo, favorito in ballottaggio con Bonfanti. A suonare la carica è il difensore Antonio Pergreffi, fresco di rinnovo fino al 2025: Sabato al Braglia tutti uniti per ritrovare la vittoria. "Col Pisa avremo bisogno della nostra gente - dichiara Pergreffi, con la determinazione di ritrovare la vittoria -. Queste partite si vincono prima sugli spalti e poi in campo, i tifosi sono il motore delle nostre motivazioni. Siamo un tutt’uno con loro, con la proprietà e con la città. Ora più che mai tutti insieme per il bene del Modena". Michele Bufalino