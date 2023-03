Quelle 12 conclusioni fuori dai pali

Ironia della sorte, la partita che ha sancito la fine della striscia di dodici trasferte consecutive senza sconfitte è anche quella in cui il Pisa ha tentato di produrre di più nella metà campo offensiva. A dispetto del risultato finale e, soprattutto, delle reali occasioni costruite dalle parti del portiere modenese Gagno, il pomeriggio del "Braglia" ha certificato 14 conclusioni dello Sporting Club verso la porta emiliana. Come ha sottolineato il tecnico nerazzurro al termine della gara, nella spinta pisana è mancata la qualità nella rifinitura finale e nella stoccata decisiva: il portiere di casa, infatti, ha compiuto soltanto la parata su Gliozzi e quella su Masucci (la revisione del Var, in caso di rete del numero 26, avrebbe cancellato il fuorigioco segnalato dal guardalinee). Le altre 12 conclusioni si sono perse lontano dai pali dei gialli, acuendo così la sensazione di aver sciupato una buona occasione per superare una formazione che ha prodotto troppo poco per giustificare il successo.

Lo evidenziano, anche in questo caso, i numeri: a fronte del dato nerazzurro di 0,63 expected gol, gli emiliani si sono fermati a 0,44, con soli 8 tiri indirizzati verso Nicolas. A rendere ancora più amaro il bilancio finale della trasferta sulla via Emilia è il confronto con le ultime gare giocate lontano dalla Torre, dalle quali sono sempre arrivati punti. Nel successo di Parma i nerazzurri hanno calciato in porta 11 volte, mettendo a referto un dato simile a quello di Modena per quel che concerne gli expected gol: 0,77. A Reggio Calabria lo 0-2 finale venne addirittura confezionato con soli 5 tiri nello specchio della porta calabrese, realizzati però con una precisione e una determinazione decisamente migliori. Nella trasferta del "Ferraris" lo 0-0 uscì da 5 conclusioni verso la porta genoana, con il dato degli expected gol fermo ad appena 0,11. Soltanto a Como il pomeriggio nerazzurro fu costellato da tentativi di conclusione simili, per quantità, a quelli sviluppati sabato a Modena: al "Sinigaglia" i tiri infatti furono 13. Gli uomini di D’Angelo dovranno incrementare la precisione a partire da sabato prossimo contro il Benevento per ritornare a segnare gol e conquistare punti preziosi. Le inseguitrici alle spalle di Morutan e compagni spingono ed è importantissimo proteggere il quinto posto.

M.A.