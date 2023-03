Quella partita difficile a modo suo Pisa all’Arena per una nuova svolta

di Saverio Bargagna

Tutte le partite facili sono uguali, ogni partita difficile è difficile a modo suo. E il match odierno con il Benevento è ascrivibile proprio alle disfide più complesse. Le montagne da scalare stanno tanto in campo, quanto nella testa dei nerazzurri. Sul terreno di gioco gli ostacoli sono palesi: i campani – a dispetto di una classifica deficitaria – hanno rosa dalla qualità elevata. Nella cabina centrale di comando dei calciatori, invece, può risiedere la chiave del match: il Pisa ultimamente all’Arena fatica ad esprimersi, anche a fronte di avvii di gara sempre complessi. Ritrovare serenità potrebbe sbloccare quindi da quelle ansie e paure che impediscono il cambio di marcia.

Non è un caso che proprio sull’aspetto psicologico si soffermi il tecnico Luca D’Angelo: "In casa – sostiene l’allenatore – abbiamo perso un po’ di tranquillità. I risultati di alcune partite hanno lasciato il segno nel nostro inconscio. Ai miei giocatori, quindi, chiedo di scendere in campo con più serenità e maggiore libertà. I nostri tifosi possono trascinarci e dobbiamo sfruttare la situazione ambientale". Il tecnico non ha dubbi: "Non dobbiamo dare la colpa ai singoli – continua – Credo molto in questa squadra, così come sono certo del valore dei calciatori arrivati dal mercato di gennaio. Alleno una squadra sempre molto presente negli allenamenti e il giorno della partita. E’ vero che in questo girone di ritorno abbiamo faticato maggiormente, ma è altrettanto vero che abbiamo avuto anche importanti picchi come la vittoria con il Parma e la Reggina. La società ci chiede di fare ancora di più per centrare gli obiettivi e noi sappiamo di poter trovare, in noi stessi, quelle qualità per raggiungere quanto ci viene chiesto". D’Angelo però (giustamente) rivendica il cammino fatto fino ad oggi: "L’anno scorso – dice – siamo arrivati ai playoff con il Brescia e il Benevento. Ma anche Perugia e Ascoli hanno lottato per questi obiettivi a lungo. Oggi, nonostante la sconfitta con il Monza, noi siamo in corsa per i playoff, altre realtà invece giocano per la salvezza. Questa è una buona indicazione, significa che stiamo facendo bene".

Sulle troppe reti subite nel primo tempo, invece, il tecnico allarga le braccia: "L’anno scorso segnavamo tanto ad inizio match, ora avviene il contrario. Sinceramente non saprei trovare una spiegazione: facciamo esattamente le stesse cose di qualche mese fa. Dormo poco, ma una soluzione non l’ho trovata". Giocatore determinante in casa è Ernesto Torregrossa, il cui recupero non può dirsi però ancora del tutto ultimato: "Questa settimana si è allenato sempre con la squadra – dice –. Ma dobbiamo metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio in tutte le partite dopo la sosta per le Nazionali". Qualche tempo fa si sarebbe detto: ‘Bene, ma non benissimo’. Ma con o senza Ernesto oggi il Pisa è chiamato a dare l’ennesima svolta alla sua stagione.