Quattro vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte

La sfida del "Del Duca" è affidata a Rosario Abisso: con il fischietto palermitano il Pisa ha ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo precedente risale al 22 febbraio dello scorso anno, quando all’Arena la partita col Parma terminò a reti bianche. In Serie B i nerazzurri hanno incrociato Abisso anche nel successo 3-0 sul Cosenza dell’aprile 2021 e nel blitz di Monza nel febbraio dello stesso anno (0-2). C’era l’arbitro siciliano anche nella fatale sconfitta di Vicenza del 2017 (2-1), che di fatto aprì la crisi che portò alla retrocessione della squadra guidata da Gattuso. Concentrati tra il 2012 e il 2014 gli incroci in Serie C: vittorie con Latina e Carrarese, pareggio con il Grosseto e per finire la sconfitta nella semifinale di ritorno dei playoff sul terreno del Frosinone (2-1). Gli assistenti sono Salvatore Affatato di Verbania e Daniele Marchi di Bologna. Al Var è stato designato Luigi Nasca di Bari coadiuvato da Francesco Meraviglia di Pistoia. I nerazzurri fanno visita alla formazione marchigiana per la diciannovesima volta nella storia: il bilancio è a forti tinte ascolane, visto che il Pisa al "Del Duca" ha collezionato 4 vittorie, 9 sconfitte e 5 pareggi. Nel match disputato il 16 marzo 2022 la formazione di D’Angelo, dopo una discreta partenza, venne punita da due contropiedi nel finale del primo tempo convertiti in gol da Dionisi. L’anno prima il punteggio fu lo stesso, ma sorrise al Pisa: Marconi e Mastinu siglarono le reti del successo nerazzurro.

Con D’Angelo sulla panchina i nerazzurri hanno perso anche il confronto disputato il 26 dicembre 2019: 1-0 il punteggio finale, con gol vittoria dei padroni di casa siglato da Cavion sugli sviluppi di un calcio piazzato. Marin e compagni saranno seguiti da oltre 360 sostenitori.

M.A.