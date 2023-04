Quattro sfide tutte difficili Come cambiano gli orizzonti

Gli orizzonti in Serie B sono volubili e inclini ai mutamenti. Anche quest’anno gli sprint per i vari traguardi troveranno i rispettivi vincitori negli ultimissimi metri del percorso: una variabile che ha rivoluzionato anche il coefficiente di difficoltà delle sfide nerazzurre.

35° TURNO. A cominciare dalla partita del 1° maggio al "Del Duca": con i suoi 43 punti l’Ascoli può considerarsi virtualmente salvo e, in considerazione della nuova penalizzazione in arrivo ai danni della Reggina, ha tutte le motivazioni per tentare la clamorosa rimonta sulla zona playoff. E’ uno scontro diretto.

36° TURNO. I nerazzurri sabato 6 maggio faranno ritorno all’Arena Garibaldi, dove incroceranno sulla loro strada il Frosinone. Il pareggio a reti bianche ottenuto con il SudTirol nella scorsa settimana ha cambiato i piani dei ciociari, che speravano di poter festeggiare aritmeticamente la promozione in A già nella sfida di domani con la Reggina. Invece la squadra di Grosso non dipende esclusivamente da se stessa: affinché scatti la festa, i laziali devono battere Pippi Inzaghi e sperare in uno scivolone casalingo del Bari con il Cittadella. Se i pugliesi dovessero vincere, il Frosinone la prossima settimana arriverà all’ombra della Torre con tutte le intenzioni di chiudere la pratica senza prolungarla oltre.

37° TURNO. Fino a qualche giornata fa la trasferta di Brescia, alla penultima, rappresentava la ghiotta occasione di centrare una vittoria agevole contro una formazione letteralmente in caduta libera. Nelle ultime tre partite invece le "rondinelle" hanno raccolto 2 vittorie e 1 pari, risalendo a 35 punti e appaiando il Perugia al quindicesimo posto, utile per giocarsi le residue chance di salvezza ai playout. L’impressione è che la formazione adesso guidata da Gastaldello lotterà col coltello tra i denti fino in fondo.

38° TURNO. Stessa sensazione destata dalla Spal, insieme al Brescia la compagine più in forma tra quelle che hanno ingaggiato la battaglia serrata per evitare la Serie C. Gli estensi di Oddo negli ultimi tre turni hanno raccolto 5 punti, risalendo a una sola lunghezza dal Perugia e dai playout. Anche in questo caso la speranza di incontrare, nell’ultima giornata di campionato, un avversario senza più obiettivi né stimoli al momento appare più sfumata. L’imperscrutabile Serie B, però, è pronta a regalarci un altro colpo di teatro: tocca al Pisa trasformarlo in un’opportunità partendo dalla trasferta di lunedì in casa dell’Ascoli.

M.A.