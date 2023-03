Quando la Cadetteria supera perfino la Premier League

La Serie B è un campionato bello e avvincente, più coinvolgente persino della Premier League. Non siamo impazziti, ci sono precise statistiche che lo dimostrano: la Lega guidata dal presidente Mauro Balata lo ha evidenziato con entusiasmo riportando il dato dei punti di distacco tra la terza in classifica e il fanalino di coda. Il SudTirol viaggia a quota 51, il Brescia è a quota 28: il divario di 23 lunghezze è quello meno ampio nei top cinque tornei europei e rispettive seconde divisioni. In Serie A la forbice tra la Lazio e la Cremonese è di 39 punti, in Inghilterra il Manchester United e il Southampton sono separati da 27 lunghezze; in Ligue 1 addirittura tra il terzo posto del Lens e l’ultimo dell’Angers ci sono ben 47 punti.

Rimanendo nella cerchia delle seconde divisioni, quella che si avvicina all’equilibrio della cadetteria è la Ligue 2 transalpina: tra il Sochaux e il Chamois Niortais ci sono 23 lunghezze, ma sono state giocate due giornate in meno (28, rispetto alle 30 archiviate dalla B). Nella Championship inglese il divario tra Middlesbrough e Wigan Ahtletic, ultimo in graduatoria, è di ben 33 punti (accumulati in 38 turni di stagione regolare), mentre nella Bundesliga 2 la differenza tra il terzo posto dell’Amburgo e l’ultima piazza del Sandhausen è di 28 lunghezze. Nella Segunda Division spagnola, infine, tra la terza posizione del Las Palmas e l’ultima del CD Lugo ci sono 33 punti di differenza. Anche in termini di vittorie assolute, nonostante un cammino disastroso negli ultimi tre mesi, i 6 successi fin qui ottenuti pongono il Brescia alla pari di tutti gli altri fanalini di coda dei migliori cinque tornei continentali di seconda divisione.

M.A.