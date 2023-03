Quando il Pisa ci guadagna Gargiulo-Ionita, affare nerazzurro

di Michele Bufalino

Affari di mercato, incroci, duelli e un passato che ritorna. Tutto questo sarà Modena-Pisa. Si parte da una domanda, a poco più di un mese dalla conclusione della finestra di mercato di gennaio. Chi ci ha guadagnato di più dallo scambio Ionita-Gargiulo? Al momento le bilancia pende tutta a favore dei nerazzurri. Il centrocampista ex Lecce infatti si è ambientato molto bene in città, contribuendo già con un gol, decisivo, contro la Reggina, e quattro presenze, per 235 minuti in nerazzurro. Male invece Arthur Ionita che, tra i canarini, ha collezionato solo 3 presenze, per altro tutte da subentrato, prima di di un gravissimo infortunio, con la rottura parziale del legamento collaterale laterale. Il moldavo non è stato fortunato né a Pisa, né a Mantova e la sua stagione ormai è praticamente già terminata. Tornerà in città nel corso della prossima estate, con la società nerazzurra che dovrà rimetterlo in piedi, quando il campionato sarà ormai concluso. La sfida tra Modena e Pisa però ha anche ben due nomi caldi del passato nerazzurro. Il primo è Luca Tremolada, uno degli ultimi "trequartisti puri" del calcio italiano a interpretare questo ruolo. A Pisa arrivò giovanissimo nel 2011-12, in prestito dall’Inter, disputando 23 presenze, ma senza segnare alcun gol. Fu l’anno della sciagurata finale di Coppa Italia di Lega Pro, persa in finale contro le riserve dello Spezia, un capitolo ancora tutto da dimenticare dell’ex gestione Battini. Col tempo Tremolada si è ritagliato ampio spazio soprattutto in Serie B, diventando ormai un calciatore di categoria negli ultimi anni tra Ternana, Brescia, Cosenza e Pordenone, arrivando anche ad esordire in Serie A con la maglia delle Rondinelle.

Lo stesso anno giocò tra i nerazzurri anche Luca Strizzolo, all’epoca un giovane di belle speranze, ma che non riuscì a sfondare in nerazzurro, con un solo gol in 23 partite disputate, prima di esplodere, qualche anno dopo, prima col Pordenone, poi col Cittadella, diventando anche protagonista della promozione in Serie A della Cremonese, per poi ripartire quest’anno nuovamente in Serie B con inizialmente con la divisa del Perugia, segnando solo tre reti, poi con quella dei canarini, in gol contro Frosinone e Genoa, dopo aver cambiato casacca a gennaio. Oggi sarà probabilmente in campo tra i titolari a giocarsi il posto con un altro attaccanti, Nicholas Bonfanti che, dal mercato, era stato accostato in più occasioni al Pisa, ma l’affare non è mai andato in porto, proprio nel corso dell’ultima tornata di trattative. La sfida di duelli sarà senza dubbio, a parti invertite, sul modulo di gioco. Entrambe le formazioni infatti andranno sul 4-3-2-1 utilizzando, con molta probabilità, il doppio trequartista. Una partita che si prefigge essere ricca di spettacolo, anche perché le due squadre hanno sempre giocato a viso aperto fino a questo momento del campionato cadetto.