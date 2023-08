Prove tecniche per il primo Pisa di Aquilani Ballottaggi e ipotesi, attendendo il debutto

Tra il calciomercato che si appresta a entrare nelle giornate più calde e una condizione fisica ancora lontana dalla versione definitiva, in casa nerazzurra il mirino è puntato sul primo impegno ufficiale: venerdì 11 agosto, alle 17.45, si inizia a fare sul serio in casa del Frosinone, fresco promosso in Serie A. Contro i ciociari potremo assistere in diretta sul canale 20 del digitale terrestre (per chi non è tra gli appassionati che seguiranno la squadra nel Lazio) al debutto della prima versione dello Sporting Club "secondo Alberto Aquilani". Alcuni spunti sul Pisa che sarà nell’annata 2023-24 li abbiamo intravisti nei test disputati interamente in Lombardia – tra il ritiro in Val Seriana e il match della scorsa settimana a Como-: il taglio netto con il recente passato è la ricerca costante della manovra con trame rasoterra, coinvolgendo il più possibile tutti i giocatori sul terreno di gioco, portiere compreso. Guai a pensare che lo Sporting Club si getti a capofitto alla ricerca compulsiva dell’inflazionato "tiki taka": all’occorrenza i nerazzurri hanno dimostrato di saper sfruttare al meglio anche le verticalizzazioni e le traiettorie profonde sul terminale offensivo. Ma la cifra stilistica della formazione di mister Aquilani sarà il dinamismo degli interpreti abbinato all’applicazione di un fraseggio di qualità. In termini numerici, cari a noi "profani" del calcio e meno stimolanti per il tecnico nerazzurro e il suo staff, allo "Stirpe" il Pisa dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con cui ha disputato – con discreti risultati – il primo tempo dell’amichevole contro il Como. La linea difensiva è pressoché obbligata, tra infortuni e ritardi di condizione: Calabresi e Caracciolo sono out (il capitano ha accusato un’elongazione del retto femorale sinistro e tornerà a disposizione dalla prossima settimana), Esteves deve mettersi alla pari con gli altri.

E quindi sugli esterni agiranno Barbieri, a destra, e Beruatto dalla parte opposta; al centro la coppia sarà composta da Leverbe e Canestrelli. Molta più scelta dalla cintola in su, con almeno quattro profili in corsa per le due pedine da posizionare sulla mediana. Se diversi indizi forniscono una prova, è probabile che nella gara di Coppa Italia partano dall’inizio Marin e Ionita, con Miguel Veloso preservato in panchina vista la scarsa forma fisica. A farne le spese anche Nagy, che invece potrebbe avere qualche chance di titolarità in più se Aquilani dovesse optare per un centrocampo a tre. Sulla trequarti il posto di esterno destro sembra essere blindato per Arena, con ballottaggi aperti per le restanti posizioni. Perché Marco D’Alessandro ha svolto tutta la preparazione con il Monza e potrebbe essere scelto a sorpresa per occupare la casella dell’esterno mancino, con Matteo Tramoni, Sibilli e Tourè (provato in quella zona a Como) a disputarsi il centro della trequarti. In attacco Torregrossa ha smaltito i postumi del colpo alla spalla e si candida per la maglia da titolare, anche se l’inossidabile Tano Masucci rappresenta un’alternativa tutt’altro che secondaria. M.A.