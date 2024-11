Progetto “Accendi il faro che è in te”: anche il Pisa tra i protagonisti

Pisa, 20 novembre 2024 - Il Pisa Sporting Club ha aderito al progetto “Accendi il faro che è in te”, realizzato dalla Associazione di volontariato scolastico “AsteroideA” con la collaborazione del Liceo Scientifico “Ulisse Dini”, dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, dell’Arsenale Cine Club e della Società nerazzurra. Al progetto dal 2020 al 2023 hanno partecipato il liceo Classico “Galilei”, il liceo “Santa Caterina” e l’IPSAR “Matteotti”.

Il progetto ha per fine il diffondere tra i giovani la cultura della gentilezza, che nella forma è buone maniere, e nella sostanza è spirito di servizio. I mezzi del progetto: la realizzazione di una campagna social e di un film dal titolo “Come per mano”, girato nel Faro del Porto di Livorno grazie alla collaborazione con la Marina Militare e con l’Associazione “Il mondo dei fari”; un’opera sceneggiata, interpretata e condivisa dai ragazzi partecipanti al progetto e dalle realtà culturali, sportive e sociali che ne stanno seguendo lo sviluppo.

Proprio questa partnership ampliata porterà i ragazzi che più si spenderanno nella realizzazione del progetto a vivere esperienze dirette con il Pisa Sporting Club e la Scuola Superiore Sant’Anna alla scoperta del mondo lavorativo e delle dinamiche che riguardano settori specifici.

Domenica 1 dicembre, in occasione della gara Pisa-Cosenza (ore 15.00), il progetto “Accendi il faro che è in te” sarà presentato ufficialmente al pubblico della Cetilar Arena con uno speciale spettacolo che andrà in scena nel pregara.”