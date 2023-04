Primo maggio cruciale sul campo dell’Ascoli:

I prossimi avversari del Pisa sono a metà del guado, anche se la sponda più sicura si è avvicinata dopo il fine settimana appena trascorso. Con i suoi 43 punti, l’Ascoli occupa l’undicesima piazza della classifica cadetta, a sei lunghezze dai playout e ad appena tre da Reggina e Pisa, le compagini che in questo momento chiudono il treno dei playoff. Nella città "delle cento torri" la tifoseria è divisa tra chi ancora spera di poter agganciare le squadre che precedono i bianconeri, e chi invece con più pragmatismo guarda alla distanza che separa l’Ascoli dagli spareggi per non retrocedere e fa il conto alla rovescia delle giornate che mancano al termine della stagione regolare. Quale che sia la fazione supportata, è opinione comune che la sfida di lunedì 1° maggio potrà risultare decisiva: una vittoria spalancherebbe alla compagine di mister Breda (nella foto) la clamorosa possibilità di giocarsi l’accesso ai playoff nelle ultime tre giornate; un pareggio metterebbe un ulteriore mattoncino alla conquista della salvezza matematica; una sconfitta rischierebbe di rimettere in discussione il tesoretto accumulato sui playout. Per questo motivo la società marchigiana ha lanciato la promozione speciale: i tagliandi della gradinata "Mazzone" e della curva nord hanno tariffe ribassate per donne, under 14, under 18 e senior. L’intento è stato dichiarato a chiare lettere dal patron del club bianconero Massimo Pulcinelli: "Riempiamo il ‘Del Duca’ il 1° Maggio per Ascoli-Pisa per passare al lato sinistro della classifica. Occorre il record stagionale di presenze per spingere i nostri a fare il 120%. Picchio is on fire" (la prevendita è aperta anche per i tifosi pisani: 900 i posti a disposizione nel settore ospiti). L’Ascoli, reduce dal pareggio di Como, nella sfida con i nerazzurri potrà contare sul rientro dalla squalifica del centravanti Francesco Forte, prelevato a gennaio dal Benevento e protagonista di 10 presenze e 3 reti. Restano invece in dubbio gli acciaccati Davide Marsura (ex di giornata proprio assieme a Forte), Aljaz Tavcar ed Amato Ciciretti. Roberto Breda dal suo arrivo a febbraio – in sostituzione di Christian Bucchi – ha mantenuto una media di 1,55 punti a partita, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Nel mese di aprile la sua squadra è imbattuta al "Del Duca": sono caduti il Brescia (4-3) e il SudTirol (1-0).

M.A.