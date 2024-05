Prime amichevoli per il Pisa Beach Soccer

Pisa, 21 maggio 2024 - Avanza a vele spiegate la preparazione del Lenergy Pisa BS alla stagione ufficiale, che comincerà con la tappa di Viareggio il prossimo 31 maggio. Ormai al lavoro da oltre tre settimane alla beach arena di Tirrenia, nei giorni scorsi i nerazzurri della sabbia sono stati raggiunti da Edson Hulk e Paulinho, i due giocatori brasiliani in forza alla squadra diretta da mister Matteo Marrucci, che venerdì sarà completata dall’arrivo del campione svizzero Noel Ott. Definito intanto il calendario della Coppa Italia, in programma a Messina dal 27 al 30 giugno, in cui il sodalizio presieduto da Alessandro Donati incontrerà agli ottavi di finale la vincente del turno preliminare fra Naxos BS e Brancaleone. A lato della prima squadra, anche l’under 20 rossocrociata allenata dal neotecnico Lorenzo Vaglini si sta preparando al prossimo campionato nazionale e già nel corso di questi giorni la dirigenza tecnica ha organizzato degli allenamenti congiunti fra le due squadre. Sabato 25 maggio invece arriveranno le prime avversarie della stagione per i giocatori nerazzurri, impegnati in un quadrangolare di gare amichevoli pronte ad animare il weekend dell’Orange Beach di Tirrenia. La mattina la prima squadra del Lenergy Pisa affronterà il Seatram Chiavari BS alle ore 11:00 e il Genova BS 2013 alle ore 12:30, mentre nel pomeriggio sarà la volta del Lenergy Pisa under 20, che sfiderà Seatram Chiavari e Genova rispettivamente alle ore 15:00 e 16:30.

M.B.