Primavera 2, Pisa-Ternana 3-1: Torna la vittoria la squadra di Masi contro l'ex Mariani

L'allenatore della Primavera Marco Masi

Pisa, 11 febbraio 2023 - Torna alla vittoria il Pisa Primavera dopo una piccola crisi che ha determinato il crollo dal primo all'ottavo posto in classifica. La squadra di Masi è riuscita a spuntarla tornando a vincere contro la Ternana allenata da un ex nerazzurro, Ferruccio Mariani.



LA PARTITA - La gara inizia per la verità in maniera negativa per il Pisa, con la Ternana che passa dopo un quarto d'ora grazie a un gol di Perini, uno dei più giovani, classe 2005. Al 22' però è Nordstrom a riportare la gara in parità, sfruttando un errore del centrale degli ospiti, rubando palla e tempo anche al portiere Morlupo. Al 27' Colucci fa gli straordinari chiudendo la porta a Ferrante che, di testa, lo costringe al miracolo. Al 32' il Pisa completa la rimonta grazie a Panicucci. Sodero infatti calcia dal limite su punizione, Morlupo respinge proprio sui piedi del calciatore nerazzurro, in settimana distintosi con una doppietta in amichevole contro l'Armando Picchi. Il 3-1 che chiude i conti arriva da Sodero dopo un assist al bacio di Signorini e per gli ospiti non c' nulla da fare. C'è il tempo, nel recupero, per un gran tiro di Ferrante su punizione, ma la difesa nerazzurra respinge e il Pisa ritorna alla vittoria.



TABELLINO PISA-TERNANA PRIMAVERA 3-1

Pisa: Colucci; Biagini(80'Bandolo), Ceccanti, Sebastiano, Tomljanovic, Signorini(76'Milli), Sodero, Trdan(53'Cecilia), Panicucci, Andreano(80'Matteoli), Nordstrom(80'Nannetti). A disp: Baglini; Coppola, Bersnjak, Bandolo, Nannetti, Ferrari, Faye, Cecilia, Milli, Matteoli, Campani, Salazaku. All: Marco Masi

Ternana: Morlupo; Manucci (74'Nischiwitz), Picchiantano (53'Cipi), Ferrante, Bonugli, Schettini (60'Marcelli), Ferrara, Manini, Perini, Salerno(74'Doucoure), Mancini. A disp: Novelli; Cipi, Ciucci, Koffi, Doucoure, Monesi, Marcelli, Montecolle, Nischiwitz, Flaiani. All: Ferruccio Mariani

Reti: 14' Perini, 22' Nordstrom, 33' Panicucci, 60' Sodero

Ammoniti: Biagini, Panicucci, Doucoure, Ciucci

Arbitro: sig. Pacella sez.Roma 2



Michele Bufalino