Primavera 2, il Pisa batte 1-0 l'Imolese con un gol di Panicucci

L'allenatore della Primavera Marco Masi

Pisa, 25 febbraio 2023 - Torna alla vittoria il Pisa Primavera contro l'Imolese. La squadra di Masi ha la meglio sugli avversari e rientra in zona playoff, agganciando il quinto posto in classifica.



LA PARTITA - Una vittoria al cardiopalma per i nerazzurri, maturata nei minuti finali del match. La prima occasione per i nerazzurri è al 10' con Sebastiano che di testa impegna Manzari. Al 23' l'Imolese va vicina alla rete con Spatari, ma il calciatore ospite la piazza sull'esterno della rete. Buona guardia di Guadagno che, in questo caso, chiude lo specchio della porta all'avversario. I nerazzurri ci provano costruendo l'azione da dietro o con lanci profondi, ma non riescono a scardinare la difesa avversaria. Da segnalare la presenza in campo tra i titolari di Lisandru Tramoni, prestato alla Primavera da D'Angelo per cercare di dare minutaggio al ragazzo. Nella ripresa l'Imolese va nuovamente vicina al gol al 64' dopo un errore grossolano della difesa nerazzurra per un malinteso tra Sebastiano e Guadagno, ma Capozzi non riesce a beffare il portiere del Pisa che neutralizza respingendo. All'83' la rete che decide il match. Sodero pesca Panicucci e quest'ultimo batte Manzari in uscita segnando la rete che chiude definitivamente i conti.



VIAREGGIO CUP - Nei giorni scorsi sono stati anche sorteggiati i gruppi della Viareggio Cup. Tra le squadre al via del torneo maschile anche il Pisa Sporting Club. I nerazzurri sono stati inseriti nel Girone 4 assieme a Spal, Honved e FC Kallon. Accederanno agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone. Le partite si svolgeranno dal 20 marzo al 3 aprile.



TABELLINO PISA-IMOLESE PRIMAVERA 1-0

Pisa: Guadagno; Biagini, Ceccanti (84'Nannetti), Sebastiano, Coppola, Cecilia (65'Milli), Tramoni L. (65'Nordstrom), Trdan, Panicucci, Andreano (65'Matteoli), Sodero. A disp: Colucci; Baglini, Bersnjak, Nannetti, Bandolo, Faye, Lovo, Doveri, Milli, Ferrari, Nordstrom, Matteoli. All: Marco Masi

Imolese: Manzari; Gospodinov (76'Gaudiano), Muratori (86'Cricca), Cavazza, Ballanti, Cesari, Fini, Vlahovic, Zannoni (55'Likendja), Capozzi, Spatari. A disp: Lopez S., Rontini, Gaudiano, Cricca, Perez, Taormina, Pecchia, Bugani, Liverani, Likendja, Yagubzade. All: Lorenzo Mazzetti.

Arbitro: De Angeli di Milano

Rete: 83' Panicucci

Ammoniti: Capozzi, Andreano, Vlahovic, Gaudiano



Michele Bufalino