Primavera 2: Ascoli-Pisa 2-1, cade ancora la squadra di Masi

L'allenatore del Pisa Primavera Marco Masi

Pisa, 19 febbraio 2023 - Altra sconfitta per i nerazzurri di Marco Masi fuori casa. Contro l'Ascoli, dopo essere passati in vantaggio con Panicucci, il Pisa viene raggiunto e superato dagli ospiti.



TABELLINO ASCOLI-PISA PRIMAVERA 2-1

ASCOLI. Raffaelli, Camilloni, Cazzoli, Carano (68′ Maiga), Caravillani, Rossi, Palazzino (88′ Gennari), Franzoloni, Sasanelli (46′ Ciccanti, dal 81′ Caucci), Ceccarelli, Cosimi. A disposizione Amato, Mengucci, Regnicoli, Coticoni, Piermarini, Lo Scalzo, Ciccanti, Graziano. Allenatore Nosdeo.

PISA. Vukovic, Nannetti, Ceccanti (73′ Campani), Sebastiano, Tomljenovic (46′ Bandolo), Signorini (46′ Faye), Matteoli (65′ Coppola), Milli, Panicucci, Andreano (68′ Salazaku), Sodero. A disposizione Baglini, Menichini, Bersnjak, Lormanis, Cecilia. Allenatore Masi.

Arbitro. Filippo Giaccaglia di Jesi (Cesarano-Robilotta).

Reti. 16′ Panicucci, 32′ Franzoloni, 53′ Cazzoli.

Note. Ammoniti Franzoloni, Cosimi, Tomljenovic, Signorini, Faye. Espulso Maiga al 80′ per doppia ammonizione. Recupero 2’pt; 4′ st.



M.B.