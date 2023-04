Prevendita biglietti Ecco come funziona

Il Pisa lancia un messaggio ai propri tifosi: "Affrettatevi ad acquistare i biglietti prima che inizi la prevendita online". E’ questo il monito della società che ieri, in una nota, lo ha reso molto chiaro: "Su indicazione delle Autorità competenti, i residenti nella Regione Puglia non potranno acquistare biglietti nei settori di Curva Nord, Gradinata e Tribuna (Inferiore e Superiore) - ricorda la società nerazzurra -. Inoltre, fino alle 10 di venerdì non sarà possibile acquistare i biglietti in modalità online ma solo presentandosi nei punti vendita autorizzati del circuito Ticketone. Attualmente il settore Curva Nord risulta esaurito, mentre rimane disponibilità nei restanti settori". Un messaggio indiretto per evitare che, all’apertura a tutti tramite internet, i tifosi del Bari possano acquistare i tagliandi anche negli altri settori dell’Arena come la gradinata o la tribuna inferiore o superiore. Nel frattempo si rinnova anche un’altra gradita opportunità per i giovani supporter nerazzurri. Il Pisa infatti ha riservato 500 biglietti omaggio, relativi al settore di tribuna inferiore, per i ragazzi rientranti nella categoria Under 14. Sarà possibile usufruire di tale promozione (fino ad esaurimento della disponibilità) solo ed esclusivamente recandosi al Pisa Store di via Oberdan 22 (Borgo Largo). Ieri è stato deciso l’arbitro della partita tra Pisa e Bari di domenica 23 aprile alle 16.15. Sarà Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato da Alessandro Costanzo (Oriveto) e Matteo Passeri (Gubbio). Il Quarto Ufficiale sarà Francesco Burlando (Genova), al VAR Paolo Mazzoleni (Bergamo), all’AVAR Salvatore Longo (Paola).

M. B.