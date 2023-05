Poker Katinka Travel, battuto anche il Cortona Volley

Casciavola (Pisa), 16 maggio 2023 - Percorso netto, la Katinka Travel piega anche il Cortona Volley e chiude il playout salvezza di serie D realizzando il girone perfetto: quattro vittorie su altrettante partite. Se la salvezza era già in ghiaccio dalla scorsa settimana, le ragazze rossoblù hanno onorato il campionato fino all’ultimo portando a casa la vittoria che legittima a pieno titolo la permanenza nella categoria. LA PARTITA E LA VITTORIA - L’inizio di partita è tutto per la formazione ospite, forti di motivazioni maggiori allungano subito con decisione, ma Corsini e compagne non ci stanno a fare da sparring partner, iniziano una rimonta travolgente che le porta dal 4-11 al 19-19 prima, per poi, con un parziale 6-1 chiudere il set e portare a casa il primo punto. Nella seconda frazione la partita è più equilibrata, Cortona conduce di un minibreak a lungo, ma la Katinka Travel è bravissima a restare in scia alle avversarie. Il finale è una fotocopia del set precedente, con l’allungo decisivo che arriva a partire dal 17-17, prima un parziale di 4-0, poi la gestione del punteggio fino ai quattro set point. Annullato il primo, al secondo tentativo i giochi sono fatti. Nel terzo set l’orgoglio della squadra ospite viene premiato e dopo un avvio equilibrato, arriva l’allungo di Cortona che si porta sul 18-13. Caparbiamente le casciavoline recuperano punto su punto fino al 19-19, ma il finale stavolta è di marca aretina e la partita si allunga al quarto set. In questo parziale le rossoblù ritornato a macinare gioco, partono sparate e si portano sul 7-1, vengono rimontate fino al 9-9, ma trovano la forza di piazzare un 5-0 che scava un nuovo solco fra le due squadre e questa volta è quello decisivo. L’onore dell’ultimo punto della stagione di serie D, spetta a Caciagli che dal centro mette il 25esimo punto a terra e regala la vittoria alla Katinka Travel. TABELLINO Katinka Travel Casciavola – Cortona Volley 3-1 (25-20; 25-21; 20-25; 25-21) KATINKA TRAVEL: Bandecchi, Caciagli, Caponi, centi, Corsini, Di Coscio, Isolani, Lancioni, Nanni, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Sabrina Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi CORTONA: Belli, Carini, casati, Cocci, D’Ilario, Leonardi, Lovari, Magi A, Magi C, Mancioppi, Nerozzi, Santiccioli. All. Caleri ARBITRO: Mattia Viti M.B.