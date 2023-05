Playoff, grande bagarre nerazzurra

di Michele Bufalino

Una lotta che coinvolge ben 8 squadre per gli ultimi 2 posti disponibili all’interno della griglia playoff. Le prime posizioni infatti sembrano quasi del tutto definite con il Bari a 61 punti, il Sud Tirol a 54, il Parma (appena penalizzato) e il Cagliari a 51, con queste ultime tre a contendersi ancora il quarto posto, mentre i sardi, con 5 punti di vantaggio sul Pisa, attualmente settimo con 46 punti, sembrano quasi del tutto sicuri almeno della sesta piazza, a tre giornate dalla fine. Dal settimo al quattordicesimo posto però ci sono ben 8 squadre racchiuse nel giro di 3 punti. Tante sono infatti le distanze tra i 46 punti del Pisa e i 43 della Ternana. Per la squadra di D’Angelo adesso lo spazio di manovra è ormai finito e non si può più sbagliare. Una sconfitta, ad esempio, nel corso della prossima giornata, potrebbe portare i nerazzurri proprio alla quattordicesima piazza, nella peggiore delle ipotesi, per un capitombolo che avrebbe del clamoroso.

Adesso il calendario dei nerazzurri, considerando le lotte in zona retrocessione, è diventato il più difficile. Sabato pomeriggio (alle 14) all’Arena sarà ospite il Frosinone. I ciociari hanno già festeggiato la promozione in Serie A, è vero, ma una vittoria all’Arena, se il Genoa non dovesse vincere contro l’Ascoli, porterebbe la squadra di Grosso alla matematica vittoria del campionato, traguardo che ancora dev’essere raggiunto proprio contro i rossoblù. Per i nerazzurri poi ci sono all’orizzonte le sfide di Brescia e l’ultima giornata in casa con la Spal. Le rondinelle sono letteralmente resuscitate nelle ultime settimane, tanto da giocarsi il tutto per tutto in queste ultime giornate per uscire dalla zona calda e sperare nella salvezza. La classifica dietro è ancora corta e anche la Spal, ultimo avversario della squadra di D’Angelo, ha 3 punti di svantaggio sui playout. Il Pisa può sperare che i ferraresi vadano incontro alla retrocessione con almeno una giornata d’anticipo, ma adesso la lotta sarà feroce per tutti. La Reggina è la squadra che, più di tutte, ha meno chance di partecipare a questi playoff. La squadra di Inzaghi è stata penalizzata di 3 punti e altri 4 le sono stati aggiunti ieri. A meno che non siano bloccati i playoff. I calabresi però hanno un calendario altrettanto difficile, dovendo affrontare Como, Bari e Ascoli. Chi fa più paura è il Venezia. I lagunari hanno compiuto un recupero record, con un ruolino da podio nelle ultime 8 giornate. I neoretrocessi dalla Serie A potrebbero rientrare in corsa in extremis per provare ad entrare nei playoff ma sul loro cammino hanno di fronte Cosenza, Perugia e Parma.

Outisder l’Ascoli, dopo una lunga rincorsa per la matematica salvezza, ma i marchigiani potrebbero non essere ancora paghi ed affrontare Genoa, Cosenza e Reggina con molta più leggerezza. Basse quote per Como, Ternana e Modena, anche se tutte e tre hanno un calendario molto facile all’orizzonte, specialmente il Modena, contro il Bari ormai già sicuro del terzo posto e il Benevento, che potrebbe già essere retrocesso nel prossimo weekend. Il Palermo invece rappresenta l’ago della bilancia della classifica. I siciliani sono fermi a quota 45, ma devono affrontare in casa Spal e Brescia, dovendo poi recarsi alla penultima giornata a Cagliari. La lotta si presenta serratissima e le posizioni potrebbero totalmente essere stravolte.