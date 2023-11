"Pisascherma" Strepitosa Irene Bertini

Brillano i fiorettisti del Pisascherma a Istanbul in Coppa del Mondo U20. Strepitosa Irene Bertini che conquista l’argento individuale e l’oro a squadre. Bell’Argento a squadre per Matteo Iacomoni. Irene Bertini, carabinieri, convince sia agli individuali, dove conquista la seconda posizione, e nella sfida a squadre, dove si classifica prima assieme alle compagne, Collini, Molinari e Pinna. La prova di Irene Bertini, nel tabellone ad eliminazione diretta, è iniziata con il successo sulla serba Stojanovic per 15-7, prima del 15-13 nel turno delle 64 sulla greca Ballou.

Grande risultato anche per Matteo Iacomoni, Fiamme Oro, che si è rifatto della precedente giornata dedicata all’individuale (dove termina la sua gara nei trentaduesimi), trascinando la propria squadra di fioretto ad un ottimo argento in una sfida davvero difficile con avversari agguerriti e molto forti, primi gli Usa. Il quartetto composto da Iacomoni, De Cristofaro, Greganti e Raimondi ha iniziato la giornata con il successo sull’Austria per 45-20 nel turno degli ottavi di finale. L’Italia torna da questa prima prova di Coppa del Mondo U20 di fioretto con ben quattro medaglie, di cui ben tre conquistate grazie ai fiorettisti del Pisascherma, Bertini (argento individuale e oro a squadre) e Iacomoni (argento a squadre). Da segnalare anche la bella prestazione del cadetto Mattia Conticini che alla sua prima esperienza estera di Coppa del Mondo sfiora di poco l’accesso dei sedicesimi contro il tedesco Klostermann (numero due della gara), dopo aver ben superato precedentemente il ceco Holy. Ecco le parole del presidente Oisascherma Calabrò: "Siamo molto contenti dei recenti successi a Istanbul dei due nostri atleti di punta Irene Bertini e Matteo Iacomoni, ma anche soddisfatti del rendimento di tutto il gruppo. Siamo anche reduci da due bei weekend di qualifiche per le categorie cadetti e assoluti dove Mattia Conticini (2°) e Jacopo Del Torto (3°) hanno conquistato un bellissimo podio fra gli U17 a Salsomaggiore così come bene hanno figurato il resto dei compagni, come Lorenzo Calabrò nei primi sedici e poi Gregorio e Sergio Barsotti, Dario Salvadori e Raffaele Simonelli nei maschi. Ma anche il settore femminile ha ben figurato con Giulia Orrù, Cecilia Bonadio, Sara Minghi, Marta Talamucci e Rebecca Iacomoni. Dal recentissimo zonale assoluto di Bergamo arrivano ben sette qualificati che si vanno ad aggiungere ai già qualificati di diritto (Bertini, Iacomoni e Conticini) che sono: Lucrezia Guerrazzi, Lucilla Delitala, Ines Nencini, Federica Daidone, Jacopo Del Torto, Lorenzo Calabrò e Francesco Sidoti”.