Pisa Training Centre Corrado jr annuncia il via al cantiere

Torna di attualità la questione centro sportivo a Gagno, con il Pisa Training Centre ormai in via di definizione. Dopo l’ok alla variante urbanistica e tutti i passaggi burocratici, a breve la società nerazzurra inizierà a fare i primi lavori sui terreni di sua proprietà. "Nei prossimi giorni inizierà la creazione del cantiere del Pisa Training Centre con i primi abbattimenti delle strutture". Lo ha detto Giovanni Corrado a Il Nerazzurro di 50 Canale martedì sera. Lavori perlopiù propedeutici a tutto ciò che avverrà dopo. La zona sarà recintata con i loghi della società nerazzurra e sarà spianato il terreno, con le varie strutture precedentemente presenti in loco che saranno abbattute. Si procederà per lotti e, una volta spianata tutta l’area, si potranno iniziare i lavori con la gara per l’appalto. I cantieri veri e propri, come anche emerso nei mesi precedenti, dovrebbero aprire entro il prossimo giugno. Il progetto, come noto, è molto ambizioso e presenta due mini arene, di cui una due tribune per le partite della Primavera, 11 campi da gioco, diverse aree di allenamento specifiche per la prima squadra e il settore giovanile, una foresteria, una palestra, uffici direzionali, un’area commerciale con aree parcheggi interne dedicate per il pubblico e per il personale nerazzurrp. Il grande viale con i filari di cipressi, con vista Torre di Pisa, secondo la società rappresenterà un landmark caratterizzante per il nuovo Training Centre di imminente costruzione. Questo elemento sarà considerato come percorso pedonale principale della Youth Academy.

M.B.