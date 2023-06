Pisa: stop al casting della panchina In ballo Aquilani, De Rossi e Alvini

di Michele Bufalino

PISA

Ore decisive per l’annuncio del nuovo allenatore nerazzurro. A partire da oggi infatti ogni momento sarà quello buono per conoscere chi sarà il tecnico del Pisa per la stagione 2023-24. Ieri infatti si sono tenuti i colloqui finali con i cinque tecnici ancora in corsa prima che l’entourage societario si riunisse per tirare le somme. Il direttore generale Giovanni Corrado con il diesse Aleksandar Kolarov sono ormai tornati in città da un paio di giorni, mentre il patron Alexander Knaster ha fatto la spola tra Pisa e Forte dei Marmi.

I CANDIDATI - Una giornata senza dubbio importante per i candidati del casting che adesso attendono solo decisioni e comunicazioni dei vertici dello Sporting Club che scioglieranno a breve le riserve sul nuovo tecnico. Il più ‘attivo’, ma anche il grande favorito è Alberto Aquilani che avrebbe raggiunto l’intesa con la Fiorentina per liberarsi dal suo contratto con la Primavera. Ormai il tecnico viola ha salutato la proprietà, pronto per una nuova avventura dai professionisti. Inoltre, tra i nuovi indizi, il tecnico conoscerebbe già uno dei primi nomi di mercato che circolano, quello di Alessandro Sersanti della Juve Next Gen, lanciato proprio da Aquilani alla Fiorentina. L’altro grande favorito è Daniele De Rossi, liberatosi invece dal contratto con la Spal, mentre sono salite anche le quotazioni di Massimiliano Alvini, anche lui in procinto di liberarsi dalla Cremonese. Molto più complicata la pista di Andrea Pirlo, comunque il favorito di Knaster, perché seguito da vicino dalla Salernitana, pronta a offrirgli un contratto milionario, mentre anche Eusebio Di Francesco resta in attesa.

I COLLOQUI - Ma perché il Pisa si è preso due settimane per decidere dopo l’esonero di D’Angelo? Emergono infatti, da fonti vicine alla società, le metodologie di lavoro del gruppo dirigenziale. All’inizio infatti la lista preliminare constava di 14 allenatori da valutare, per poi passare a una rosa di 8 nomi e infine agli ultimi candidati. Se in apparenza il metodo sembra quasi quello di un reality show, alla ricerca dell’x-factor, in realtà la società ha fatto ben 3 colloqui diversi ai candidati prima dell’ultimo incontro, per non sbagliare. Una metodologia all’inglese, lontana dal calcio degli anni ‘90, concettualmente superato, con incontri che hanno abbracciato più temi, dalla componente ‘umana’ passando alla gestione tecnica della squadra, alla filosofia di gioco, fin anche ai curriculum degli stessi allenatori.

GLI OBIETTIVI - Infine, da fonti molto vicine ad alcuni tecnici contattati dalla società nerazzurra, emerge anche il progetto relativo al prossimo campionato 2023-24. Il prossimo allenatore del Pisa firmerà un contratto biennale fino al 30 giugno 2025 con una opzione di rinnovo. L’obiettivo per la stagione che sta per iniziare sarà quello di raggiungere i playoff e, se lo Sporting Club non riuscisse a promuovere al primo anno, il progetto prevede l’assalto alla Serie A per la stagione successiva.