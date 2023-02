Pisa secondo in classifica con il D’Angelo bis Dopo la partenza choc, ruolino di marcia super

Il Pisa di Luca D’Angelo ha ancora un ruolino da promozione diretta. A dirlo lo dicono i numeri, senza tanti fronzoli. Se infatti si osserva la classifica delle 18 giornate da quando il tecnico di Pescara è tornato sulla panchina nerazzurra soltanto il Frosinone ha fatto meglio. I ciociari infatti, con 42 punti sono la squadra che ha fatto meglio in questo lungo ruolino di marcia. Il Pisa invece si trova al secondo posto con 32 punti, gli stessi di Genoa e Sud Tirol, quest’ultima rivelazione del torneo, ormai diventata una realtà consolidata di questo campionato.

A una lunghezza di distanza invece si trova il Modena e, infine, uno stacco netto con Bari e Palermo a quota 27.

La classifica è molto equilibrata, ma a spiccare soprattutto è il crollo verticale del Brescia che ha collezionato solo 10 punti in 18 partite, un ruolino da ultimo posto. Continuano quindi a pesare come un macigno le prime 6 gare del campionato in cui il Pisa aveva collezionato solo 2 punti su 18 disponibili. D’Angelo ha già recuperato 4 punti al momento, collezionando 5 punti nelle stesse partite in cui Maran aveva racimolato un solo punto. Sempre prendendo come spunto le ultime 18 partite, spiccano i dati su difesa e attacco. Il Pisa infatti si trova al quarto posto come miglior attacco del torneo, con 28 reti fatte mentre il Frosinone guida con 31, il Bari segue con 30 e il Modena con 29. Anche in difesa sono più che soddisfacenti i dati poiché il Pisa, con D’Angelo in panchina, può vantare il terzo miglir reparto arretrato del torneo con sole 14 reti subite. Niente da fare in vetta, con il Frosinone ancora primo con 10 reti subite e il Genoa secondo a 12. Per quanto riguarda invece i dati geenrali il Pisa è ancora il secondo miglior attacco assoluto del torneo con 35 reti segnate, le stesse del Modena. Migliorare il settimo posto in classifica è possibile e i nerazzurri hanno un grande chance contro il Venezia venerdì sera, cercando di recuperare altri due punti sulla tabella di marcia del girone d’andata.

Michele Bufalino