Pisa, regalati una scossa. L’Arena è con te

Regalati una scossa di alta tensione vecchio Sporting Club: lasciati trasportare dai novemila volts – pardon spettatori – dell’Arena Garibaldi e torna a sorridere. È l’auspicio di una tifoseria intera ma non solo: anche Luca D’Angelo lo ha sottolineato nel corso della presentazione della sfida di oggi pomeriggio. "A volte la testa fa brutti scherzi. Ci sono momenti in cui ti senti imbattibile, nei quali tenti anche le cose più complicate e molto spesso riesci a conquistare risultati eccezionali. Poi d’improvviso il mondo si rovescia e anche le azioni più semplici diventano complicate e complesse". Sta tutta qua, in queste semplici parole, la fotografia migliore del periodo attraversato da Marin e compagni. "Però non dobbiamo ricondurre tutti i nostri attuali problemi alle difficoltà mentali – ha voluto sottolineare il tecnico nerazzurro -, perché sarebbe fin troppo semplice trovare la chiave di volta. La verità è che dobbiamo riprendere a fare molto meglio quando scendiamo in campo. Durante la settimana i miei calciatori si allenano con estrema professionalità". È successo anche nel post Terni, quando la terza sconfitta consecutiva lontano dall’Arena Garibaldi ha fatto storcere il naso a tanti: "Siamo i primi a essere insoddisfatti del recente rendimento. La strepitosa cavalcata del finale del 2022: soltanto il Frosinone, in questa stagione, ha avuto una striscia positiva altrettanto importante. Questo sta a significare quanto sia difficile trovare continuità in un torneo così equilibrato, ma evidenzia anche tutte le qualità della nostra squadra. Contro il Bari abbiamo il dovere di mettere in campo tutta l’intensità possibile, abbinandovi una buona qualità nella manovra e grande attenzione". Perché all’ombra della Torre arriverà la terza forza del torneo, "che da neopromossa sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo. Conosco bene Michele (Mignani, allenatore dei pugliesi, ndr), abbiamo condiviso un’esperienza importante da calciatori e anche adesso non ci siamo mai persi di vista. È un ottimo tecnico, farà strada". Sulla strada dei "galletti" non ci saranno né De Vitis (problema muscolare) né Tourè". Ci sarà invece Ernesto Torregrossa, "un giocatore dalle qualità mostruose per la categoria". "Nelle gambe ha poco più di un’ora di gioco – ha spiegato D’Angelo - preferisco che incida dall’inizio che nei venti minuti finali".

