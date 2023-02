Pisa, parla D'Angelo: "Con la Reggina per puntare alla vittoria. Moreo e Sibilli ci saranno"

L'allenatore del Pisa Luca D'Angelo

Pisa, 10 febbraio 2023 - Il tecnico Luca D'Angelo ha anticipato i temi della sfida di sabato pomeriggio alle 14 all'Oreste Granillo, quando i nerazzurri affronteranno la Reggina, al secondo posto in classifica. Attesa per il rientro in squadra di Sibilli, ma sarà della partita anche Moreo, a riposo precauzionale per un paio di giorni.

Momento difficile per il Pisa che non vince da quattro partite. Com’è andata la settimana?



"I ragazzi non sono felici ovviamente, perché non stiamo facendo bene. Solo la partita col Cittadella ci ha visto sbagliare, ma la prestazione delle altre partite dimostra che la squadra c’è sempre stata e non meritava la sconfitta. Questo però conta poco, sono i risultati che determinano gli umori di tutti. Non siamo al massimo, ma siamo dentro agli allenamenti. I giocatori si allenano bene e con convinzione. Vogliamo vincere domani".



Come sta Torregrossa? Si dice che senza di lui il Pisa non vinca più.



"A Ferrara abbiamo vinto, penso sia un fatto casuale. La settimana prossima tornerà in gruppo e sarà a disposizione per le prossime partite".



Caracciolo come sta invece?



"E’ a disposizione e potrebbe giocare domani subentrando".



Il Pisa affronta una squadra che sta giocando molto bene. Che gara si aspetta?



"La Reggina è una delle squadre più esperte del campionato, ha tanti giocatori che sanno navigare in queste acque. E’ una squadra importante che sta facendo, come si pensava, un torneo importante. Da parte nostra se vogliamo vincere dobbiamo giocare una buonissima partita".



Moreo invece, si è fermato per due allenamenti. Sarà della partita?



"Può giocare dall’inizio o a partita in corso. Ha risolto il problema che lo ha afflitto in settimana".



A centrocampo pesa l’assenza di Marin e Mastinu. Come valuta Gargiulo e Zuelli, in particolare? L’ex Juve è più regista o mezzala?



"Stanno molto bene, anche loro hanno la possibilità di giocare dal primo minuto. Zuelli lo devo conoscere meglio, lo stiamo vedendo da due settimane. Mi sembra più un regista di un giocatore offensivo".



Cosa si aspetta da questa partita?



"Mi aspetto che la squadra giochi il calcio che gli si addice di più, giocando con più tranquillità. Sono un po’ di partite che non vinciamo e ogni squadra, a parte il Frosinone, ha avuto almeno un periodo no. Ci può stare che la palla fatichi a entrare, ma stiamo lavorando perché questo non accada, cercando di giocare con più tranquillità. Le partite si determinano in campo e non per quello che è successo nelle giornate precedenti, questo dev’essere chiaro".



Si parla di domani come una giornata molto ventosa a Reggio Calabria. La preoccupa?



"Tendo a non preoccuparmi alle cose che sono indipendenti dal mio volere".



Sibilli è rimasto dopo il calciomercato. E’ considerato ormai rientrato completamente nella rosa? In allenamento è stato abbastanza carico lunedì alla presenza dei tifosi.



"Sì, confermo che è a disposizione. Domani può giocare sicuramente. Sta benissimo sotto tutti i punti di vista".



Gargiulo sabato è entrato in un momento particolare, come lo valuta il suo impatto?



"L’ho visto bene, è un giocatore che ha grande personalità, ha tempismo, inserimento, per noi è stato un acquisto molto buono".



Torniamo per un attimo alla sfida col Sud Tirol. La punizione di Rus l’avete rivista?



"Quella porta inizia ad essere un po’ sfortunata, non so se la palla era dentro o fuori. E’ andata così, ma cerco di vedere la parte positiva di questa storia. Più che prendere palo, traversa e riga non può accadere, abbiamo raggiunto il top".