Pisa, ore di attesa: oggi il nuovo allenatore

’di Michele Bufalino

PISA

Ore concitatissime e grande attesa per l’annuncio del nuovo allenatore del Pisa, ormai imminente, con riunioni protrattesi fino alla tarda serata di ieri da parte della proprietà insieme ai dirigenti. La società ha preso probabilmente una direzione nella notte, ma non ha ancora comunicato ufficialmente l’esito e la proverbiale fumata bianca arriverà, presumibilmente, in giornata.

Fin dalla mattinata di ieri risultava chiaro che il Pisa stesse ormai decidendo, proprio in quelle ore, il nome del nuovo allenatore che avrà come obiettivo quello di approdare ai playoff con un contratto biennale fino al 30 giugno 2025 e un’eventuale opzione per il terzo anno.

Ed è apparso ancor più chiaro anche dalla Sponsor Cup svoltasi all’Arena Garibaldi e alla quale ha presenziato il presidente Giuseppe Corrado, ma non i due direttori Giovanni Corrado e Aleksandar Kolarov, ma anche il patron Alexander Knaster chiusi in ‘conclave’ per sciogliere le riserve sul nuovo tecnico, tra Pisa e Forte dei Marmi. Si è trattato infatti di una giornata ricca di movimento per i candidati alla panchina, che si trovano di fatto quasi tutti in Toscana. A partire dalla notte tra mercoledì e giovedì infatti, quando Andrea Pirlo è atterrato a Pisa, all’aeroporto Galileo Galilei, ‘pizzicato’ da un tifoso che ha voluto regalarsi un selfie con lui. Prima di andare in costiera amalfitana da Alino Diamenti nella serata di ieri (una foto che li immortala è comparsa su instagram), Pirlo si era recato nella sua villa di Forte dei Marmi, molto vicina in linea d’aria alla proprietà della famiglia Corrado, ma anche alla villa di Knaster, i luoghi dove si sono svolti alcuni incontri nei giorni scorsi. Fortissimo il nome di Alberto Aquilani (su cui c’è anche lo Spezia), il cui svincolo dal suo contratto con la Fiorentina è diventata solo una formalità, ormai pronto ad una nuova avventura, con il Pisa in prima battuta. Diversi indizi hanno portato a lui nei giorni scorsi, tra le tempistiche della risoluzione dei viola, compatibili con quelle dell’annuncio nerazzurro, passando anche per alcuni calciatori attenzionati sul mercato dalla dirigenza, come Alessandro Sersanti, della Juve Next Gen che venne proprio lanciato da Aquilani.

?Prima del silenzio c’è stato anche un ultimo incontro con Daniele De Rossi, sempre nel novero dei favoriti dell’entourage nerazzurro, specialmente dopo essere stato il primo a svincolarsi dal suo precedente contratto con la Spal e con Kolarov a sponsorizzarlo in testa, suo ex compagno di squadra alla Roma.

Anche le quotazioni di Massimiliano Alvini sono salite nei giorni scorsi, già pronto a rescindere il suo contratto con la Cremonese nel caso di una chiamata decisiva. Leggermente più defilato invece Eusebio Di Francesco. Incroci di mercato infatti hanno messo nel mirino anche alcuni degli allenatori contattati dal Pisa. Per esempio il Frosinone, neopromosso in Serie A, dopo che Fabio Grosso ha lasciato per accasarsi probabilmente alla Sampdoria ha contattato proprio Di Francesco, sondando anche Pirlo.