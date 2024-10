Pisa, i risultati dei tricolori di canottaggio Gran Fondo

Pisa, 20 ottobre 2024 - Sul Canale dei Navicelli di Pisa, si sono svolte le competizioni per l’assegnazione dei titoli italiani di Gran Fondo nelle specialità del doppio e del quattro senza, riservate alle categorie Senior, Pesi Leggeri, Under 19 e Under 17, sia maschili che femminili. Sono stati assegnati complessivamente 17 titoli tricolori, distribuiti tra diverse società remiere italiane. I protagonisti e i titoli assegnati Tra i protagonisti della manifestazione, tre club si sono distinti per aver conquistato due titoli ciascuno: AC Monate ha trionfato nel quattro senza Senior maschile e nel quattro senza Pesi Leggeri maschile. SC Padova ha portato a casa il doppio Under 23 maschile e il doppio Senior maschile. SC Varese ha vinto nel doppio Under 23 femminile e nel doppio Pesi Leggeri femminile. Gli altri 11 titoli italiani sono stati distribuiti tra vari sodalizi: SS Murcarolo ha vinto nel quattro senza Under 23 maschile. SC Arolo nel doppio Under 19 maschile. SC Arno nel doppio Senior femminile. SC Lario nel quattro senza Under 17 femminile. SC Eridanea nel doppio Under 17 femminile. Rowing Club Genovese nel doppio Pesi Leggeri maschile. VVF Tomei nel quattro senza Under 17 maschile. SC Sampierdarenesi nel quattro senza Under 19 maschile. CUS Bari nel doppio Under 17 maschile. SC Caprera nel quattro senza Under 19 femminile. SC Menaggio nel doppio Under 19 femminile. Premi speciali della Navicelli Rowing Marathon Durante la manifestazione, sono stati consegnati anche due premi speciali, il Trofeo “Mauro Baccelli” e il Trofeo “Paolo Novelli”, che tradizionalmente fanno parte della Navicelli Rowing Marathon. Il Trofeo “Mauro Baccelli”, dedicato al canottiere pisano due volte campione del mondo nel quattro di coppia Pesi Leggeri (1999 e 2001) e scomparso prematuramente in un incidente stradale, è stato assegnato nel doppio Under 19 maschile alla SC Arolo, grazie ai gemelli azzurrini Andrea e Marco Frigo. Il Trofeo “Paolo Novelli”, in memoria del pompiere scomparso eroicamente durante un salvataggio, è andato ai vincitori del quattro senza Senior maschile dell’AC Monate, con la formazione composta da Corrado Verità, Gregorio Vasconi, Matteo Dianin e Fabio Orizio. Prossimi appuntamenti Con i campionati italiani di Gran Fondo archiviati, il prossimo appuntamento per il canottaggio italiano sarà la Coupe de la Jeunesse di beach sprint, che si terrà dall’1 al 3 novembre a Los Alcazeres, in Spagna.