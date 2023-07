Pisa, è volata a tre per il ruolo di diesse

di Michele Bufalino

PISA

Tra campo, con il ritiro in Val Seriana appena iniziata e calciomercato, con trattative in entrata e in uscita, ma soprattutto con la ricerca per il nuovo direttore sportivo, il Pisa Sporting Club è al lavoro con un agenda fitta di appuntamenti per i dirigenti nerazzurri. Sarebbero almeno tre i papabili diesse contattati dalla società nerazzurra, ma alcuni si sono anche proposti spontaneamente e altri sono stati vagliati dalla proprietà. Uno di loro, di cui arrivano le prime conferme, è l’ex direttore del Pordenone Emanuele Berrettoni, 42 anni che, dopo 3 stagioni da calciatore con i ramarri, è stato diesse della società fino al 2022. Dopo la smentita di ieri adesso sono invece arrivate conferme sul suo profilo e sui contatti con la società nerazzurra. Assieme a lui il media Tuttopisa rilancia altri due nomi, dei quali almeno in un caso ci sarebbe una conferma da ambienti vicini al suo entourage. Il primo è il nome di Moreno Zebi, 43 anni attualmente sotto contratto col Novara. Il diesse è vicinissimo al passaggio al Perugia con l’insediamento della nuova proprietà, ma da quanto si apprende la società nerazzurra ha effettuato un sondaggio per capire la situazione e il suo è un nome che piace alla proprietà per il dopo Kolarov. Contatti confermati. Come alternativa, sempre secondo Tp, il nome di Stefano Stefanelli, attualmente al Cesena.

Ci sono però anche altri nomi sul taccuino di Giovanni Corrado. Nelle prossime ore il diggì potrebbe sciogliere le riserve sul nome del direttore sportivo. Per quanto riguarda il calciomercato vero e proprio invece sfumano due possibili acquisti, entrambi centrocampisti. Alessandro Bianco, 20 anni, di proprietà della Fiorentina è stato ceduto in prestito secco alla Reggiana. Anche Andrea Ghion, 23 anni, di proprietà del Sassuolo, ha preferito il Catanzaro al Pisa, andando in continuità con la stagione precedente. L’attaccante esterno del Gubbio Alessandro Arena, 22 anni, è uno dei nomi rilanciati da Tmw per il reparto avanzato nerazzurro. La società nerazzurra cerca di inserirsi sul calciatore siciliano, ma deve vincere la concorrenza dell’Yverdon, squadra di Serie B svizzera. Proseguono i contatti intanto tra il Pisa e i Rangers per l’attaccante Antonio Colak, 29 anni. I nerazzurri devono però vincere la concorrenza del Parma e del Werder Brema. In uscita intanto Gliozzi continua a piacere a Bari e Modena, ma questi ultimi hanno messo gli occhi da tempo anche su Hermannsson. Sibilli invece piace moltissimo al Venezia, ma per il momento ha offerto solo contropartite tecniche. Beruatto invece è conteso da numerose squadre. L’Empoli è sempre su di lui, ma non solo. Per il momento però il giocatore resterà in ritiro. Nei prossimi giorni, dopo le prime valutazioni di Aquilani, il Pisa si muoverà con maggior decisione sia in entrata che in uscita. Idrissa Tourè infine è vicinissimo al Genoa. Il Pisa chiedeva tra i 2 milioni e i 2,5 milioni per chiudere la trattativa. Dialogo ancora in corso infine con la Juventus per Alessandro Sersanti e Tommaso Barbieri.