PISA, Annunciato il nuovo allenatore, ecco le rose delle squadre giovanili

La Primavera nerazzurra è pronta ad annunciare il suo nuovo allenatore. Dopo settimane di colloqui e in seguito all’interruzione del rapporto con Marco Masi, la dirigenza nerazzurra avrebbe deciso di affidare la panchina a Matteo Innocenti, 37 anni, già tecnico della Fortis Juventus e del Grassina, con cui nel 2019 fece un miracolo vincendo la Supercoppa di Eccellenza contro il Grosseto. Innocenti, fiorentino di nascita, ex calciatore ha vestito, tra le altre, le maglie del San Donato, dell’Andria Bat e della Robur Siena. Con l’ormai neo tecnico nerazzurro, con il quale mancherebbe, a meno di colpi di scena, solo la firma e l’annuncio, il dialogo va avanti fin da metà maggio, quando ormai l’avventura di Masi era già giunta al termine. Nel frattempo per il settore giovanile nerazzurro impresa sfiorata per le ‘bimbe nerazzurre’ che nella Coppa Toscana hanno raggiunto le final four Under 17 e Under 15.

Queste le rose delle squadre. Under 17. Valentina Noccioli, Lucia Rocchi, Bianca Scacco, Chiara Bottai, Sara Gargano, Aurora Sergianni, Bianca Malanima, Noemi Garofalo, Matilde Caporale, Vittoria Meacci Baldini, Greta Giachetti, Aurora Meloni, Flor Donati, Vittoria Grassi, Sofia Bargi, Maila Vinciguerra, Matilde Biondi, Ilenia Nicolucci, Sofia Burchi, Laura Bacci. Allenatore Stefano Colombo. Under 15. Asia Aliotta, Matilde Battafarano, Asia Cappanera, Carlotta Martinelli, Benedetta Vecchi, Silvia Cannavo, Aurora Galione, Penelope Pellegrini, Francesca Iori, Noemi Stumpo, Lucia Di Meo, Matilde Malerbi, Anna Marianelli, Giulia Viggiano, Kinzica Barsocchi, Anna Pucci, Noemi De Angelis, Camilla Telleschi, Alessia Loni, Alice Telleschi. Allenatore Federico Da Prato.

Mic. Buf.